"El turismo es una palanca de transformación social y económica en toda la provincia de Sevilla"

Durante el programa especial de Julia en la Onda de Onda Cero desde la iglesia de San Luis de los Franceses, en Sevilla, para celebrar el Día Mundial del Turismo Julia Otero conversó con Casimiro Fernández, diputado de Cultura de la Diputación de Sevilla, y con Rodrigo Rodríguez-Hans, vicepresidente de Prodetour.

La iglesia barroca, descrita por Julia como una auténtica "bombonera" debido a todo el público que se encontraba allí, sirvió de escenario para repasar su historia, los retos de la promoción turística de la provincia y los trabajos de restauración en curso.

Un templo con una historia fascinante

San Luis de los Franceses ha sido colegio jesuita, hospital y espacio de formación para misioneros destinados a Hispanoamérica. Durante las obras de remodelación se encontraron en la cripta cientos de cadáveres, entre ellos hombres, mujeres y niños, utilizados como depósito de cuerpos en la Guerra Civil.

Hoy, el monumento acoge una exposición permanente con más de cien obras del fondo pictórico de la Diputación, distribuidas en siete salas. Con entradas de un euro para sevillanos y cuatro para visitantes, el enclave se consolida como uno de los espacios más accesibles y valiosos de la ciudad.

Turismo más allá de la capital

Rodrigo Rodríguez-Hans subrayó que Sevilla recibe cada año cuatro millones de visitantes, aunque la mayoría permanece en la capital. Defendió un modelo turístico descentralizado, que potencie también los municipios de la provincia con rutas culturales, naturaleza, gastronomía y turismo activo.

"El turismo no puede entenderse ya solo como monumentos, sino como experiencias y emociones", afirmó. Además, destacó la importancia del turismo como motor económico y social, generador de oportunidades para grandes y pequeños empresarios.

Restauración y artesanía: conservar el barroco

Casimiro Fernández detalló los trabajos de restauración que la Diputación acomete cada año en el templo. Actualmente, se interviene en la cúpula y el retablo mayor, con el apoyo de artesanos especializados y de la Universidad de Sevilla. "El mantenimiento exige inversión y talento, pero contamos con una gran escuela de restauradores y expertos en bellas artes que permiten conservar este patrimonio único", explicó.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Un mensaje a los visitantes

Julia Otero cerró el encuentro con una invitación a los oyentes y turistas: descubrir San Luis de los Franceses y la otra Sevilla, más allá de la capital. "Donde viven un millón trescientos mil sevillanos también hay historia, cultura y rincones que merecen la pena conocer", recordó.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.