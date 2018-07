Tomás Gómez: ‘La comunidad de Madrid está a punto de pedir el rescate’

Gómez nos cuenta que, después de conocer la marcha de Aguirre, no es el momento de pensar en lo que mejor le viene a uno; añade que los problemas siguen siendo muy serios ‘es alarmante en el sistema educativo, en concreto’. Añade que la Comunidad de Madrid está a punto de pedir ayuda al Fondo de Liquidez Autonómico debido a la deuda oculta, ‘vienen malos tiempos’.

Sobre la designación de Ignacio González como nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, no se encuentran en el PSM de acuerdo con esta decisión. Cree que cuando alguien no ha sido elegido en las urnas y va a gobernar, hay que añadir un plus ‘González aporta incógnitas y ha estado inmerso en procesos turbios y poco transparentes, no puede alardear de su imagen’. Acerca de si pedirá elecciones anticipadas, cree que corresponde al PP tomar las medidas debido a la gran mayoría con la que cuentan en el Parlamento de Madrid. ‘Los socialistas estamos preparados para gobernar mañana mismo si hiciese falta’, concluye.

Dedica unas palabras para Aguirre, ‘por donde va demuestra una talla política importante y nadie en el Partido Popular de Madrid puede compararse con ella’.