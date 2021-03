Todo lo que no sabías de Emilia Pardo Bazán: la escritora que luchó por los derechos de la mujer

El próximo mes de mayo se celebra el centenario de Emilia Pardo Bazán, la novelista gallega pioneras en la lucha por la igualdad. En Julia en la Onda, ahondamos en su figura con dos de las mayores expertas en la escritora: Eva Acosta, autora del libro 'Emilia Pardo Bazán, la luz en la batalla', y Xulia Santiso, directora de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán.

¿Fue la escritora una mujer de su tiempo o adelantada a su época? Para Eva Acosta, Emilia fue una mujer que "supo batallar por ocupar el sitio que le correspondía": "Una mujer de su tiempo pero atípica. Tenía una infinita curiosidad por la vida y por el arte. No hubo ninguna mujer en el siglo XIX en España como ella", explica la escritora.

Emilia tuvo que luchar contra el machismo de la época. Los intelectuales arremetían contra ella por su físico, "no tenían otra manera de atacarla". Incluso los académicos de la RAE le dieron portazo hasta tres veces: "no concebían que una mujer que no fuese de más alta alcurnia ocupase un puesto en la Academia".

"La mujer tiene que trabajar y tener un salario para ser realmente libre e igual al hombre", es una de las frases más célebres de la escritora, de la que Eva Acosta dice fue "un ejemplo de persona cuya voluntad tuvo que probarse muchas veces a lo largo de su vida, pero supo resistir hasta llegar hasta hoy, 100 años después de su muerte, y estamos hablando de ella como alguien vivo y digno de que la frecuentemos".

La novelista fue la primera catedrática de España y falleció en 1921 a causa de un virus muy agresivo.