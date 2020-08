Santi Segurola: "Me han sorprendido las formas pero no el final de Messi en el Barcelona"

A Santi Segurola no le sorprende el final del matrimonio entre el Barcelona y Messi, pero sí como se ha llegado a este punto. “Me han sorprendido las formas pero no el final. El equipo llevaba años dando señales de decadencia no atendidas”. Comenta que “el Barcelona está funcionando muy mal, y la derrota por 2-8 ante el Bayern va a dejar huella”.

Explica los problemas entre la directiva, el vestuario, y Messi. “Las relaciones de Messi con la directiva eran muy malas. Corrigió a la directiva cuando echaron a Valverde”. Hubo problemas por Neymar, Griezmann, los ERTE. La última entrevista con Bartomeu fue un festival de problemas que Messi no ha tragado. Ha sido un paraguas para todo y daba la sensación de que su clico en el Barcelona se estaba acabando”.

En cuanto a los problemas con el contrato, “en principio debía dar respuesta antes del 10 de junio. Pero desde esa fecha ha jugado 13 partidos. Va a haber un litigio, ese es el problema. Sería conveniente un mal arreglo”.

Tiene claro que “estamos en una situación irreversible, Messi no va a jugar en el Barcelona y obligarle a jugar no sería conveniente”

El Barcelona ha entrado en una crisis brutal y se salva el club porque no pueden ir aficionados al campo. “El Presidente ha tomado decisiones que con el Camp Nou lleno no hubiera podido tomar”.

Seguro que te interesa

Bartomeu, en 2019: "Messi tiene un contrato por 4 años, en el último año, el 2020-21, puede dejar el Barça antes de iniciar la temporada"

Leo Messi no acude a las pruebas PCR y no entrenará con el Barça

Alfredo Martínez: "Messi está completamente convencido de que quiere dejar el Barcelona"