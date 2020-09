Salvador Illa: "Esperamos tener las primeras vacunas del coronavirus a finales de diciembre"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , ha repasado la actualidad que rodea al coronavirus, y espera que España puede tener preparada la vacuna del Covid para el mes de diciembre . No descarta un confinamiento aunque ahora no se dan las condiciones. " Si hacemos las cosas bien no será necesario llegar a otro confinamiento".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, espera que la vacuna que se está desarrollando en Oxford, puede estar lista para el mes de diciembre, siempre y cuando supere el procedimiento y las pruebas pertinentes. Así lo ha manifestado en una entrevista con Julia Otero en Julia en la Onda, donde explica el procedimiento para adquirir las vacunas. "Haremos una acción conjunta de compra con Europa, hacer un reparto equitativo". Además, confirma que se están llevando a cabo otro tipo de negociaciones en caso de que esta opción falle. "Se están negociando varios tipos de vacuna".

"No se dan las condiciones para otro confinamiento"

El ministro de Sanidad no descarta que podamos llegar a un confinamiento como el que tuvimos que atravesar en marzo y abril, pero subraya que en estos momentos, estamos lejos de ese escenario. "Ahora no se dan las condiciones". "Si hacemos las cosas bien no será necesario llegar a otro confinamiento". A diferencia de marzo, ahora se conoce más sobre el virus, pero por entonces, "tuvimos una situación muy adversa en pocos días. Tomamos una medida que tomaron todos los países". Desde la desescalada "ya nos fijamos en controlar el virus para no saturar el sistema de salud". "Por eso es importante hacer las PCR y las medidas que estamos tomando".

En cuanto a la situación de Madrid. "No vamos a entrar en reproches públicos", indica, aunque explica que lo que vive ahora la comunidad presidida por Ayuso ya lo han vivido otras regiones. "A finales de julio teníamos preocupación con Aragón y no había reproches. Vimos incrementos en Barcelona, en País Vasco... Madrid ha experimentado muchos casos, y estamos trabajando codo con codo".

"No se gana nada entrando en el reproche público"

Tampoco ha querido reprochar que cuando el Gobierno tenía las competencias, las CCAA se quejaban, y ahora que las tienen, denuncian una dejación de funciones de Gobierno. "Estoy concentrado en hacer lo que podamos y ese es mi enfoque. No ganaremos nada entrando en el reproche público. Tiempo habrá de analizar cuando esto termine". "No es lo que espera la ciudadanía. En este asunto, manteniendo las diferencias, quieren que vayamos unidos".

