Rafa Vilasanjuan: "Podríamos hacer una liberación temporal de las patentes de las vacunas contra la covid-19"

Covax es un proyecto internacional puerto en marca por la Alianza Global para la Vacunación (GAVI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI), cuyo objetivo es acelerar el desarrollo y fabricación de vacunas contra la covid-19, garantizando un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Rafael Vilasanjuan, miembro de la Junta de GAVI, nos explica en qué consiste esta iniciativa.

Las vacunas son las mejor estrategia para parar la propagación de la covid-19, se ha hecho un esfuerzo para en menos de un año tener varias vacunas eficaces pero no están llegando a todo el mundo. Los países ricos están comprando más la mitad de las vacunas del mundo y hay varios países que no han empezado a vacunar aún.

“Puede haber variantes del virus en aquellos países donde se vacunan menos que luego lleguen aquí y podríamos tener problemas, por ejemplo ahora lo que está pasando en India. Es fundamental que avancemos juntos", cuenta Rafael.

Además, explica que si no conseguimos que en esos países el ritmo de vacunación sea similar al de España, tenemos que seguir cerrando fronteras y con las restricciones. "Ya no es solidaridad es pragmatismo".

Proteccionismo de los países

Algunos componentes que se utilizan para fabricar vacunas proceden de otros países donde hay problemas logísticos para que eso lleguen. “Covax va más retrasado debido al proteccionismo de todos los países, lo que tenemos es una serie de frenos que están localizados”, cuenta.

“Precisamente en India, que es el primer productor mundial y el 80% de las vacunas que Covax tiene que facilitar en África, Latinoamérica o Asia salen de allí. Hay una ley que impide que salgan vacunas hasta que no se cobra a toda la población de allí. Y la India a su vez tiene problemas con Europa o Estados Unidos”, añade.

La India no solo tiene problemas de producción sino también sanitario. "Estamos en un mundo donde ponemos el bien individual por encima del bien común", dice y resalta que no tiene sentido frenar las barreras para que se distribuyan las vacunas.

¿Cuántos países están colaborando con Covax?

Pedro Sánchez dijo que España donaría vacunas a Latinoamérica cuando cubriese el 50% de inmunizados en nuestro país. “En España estamos indudablemente dentro de los países ricos aunque tengamos nuestras dificultades y nuestra economía no sea por ejemplo como la de Alemania. Estamos en una situación privilegiada con respecto a otras zonas del mundo”.

Covax necesita más recuerdos de Europa para hacer efectiva ese compromiso de 2.000 millones de vacunas este año que cubriría al 20% de la población mundial. "Equidad no significa darle a todo el mundo las mismas vacunas, significa atajar los picos de contagios en los países que lo necesiten. Esto es lo que hay que hacer para frenar la pandemia porque la generación de nuevas variantes pueden atrasar todo", señala.

Ventajas de eliminación de las patentes

"No podemos eliminar las patentes porque no tenemos un sistema alternativo, lo que si podemos es utilizar la flexibilidad para hacer temporalmente una liberación de las patentes. Le das la oportunidad a que todos los centros puedan conseguir la licencia para que puedan fabricar esas vacunas que existen. Con esto ganaríamos un margen de producción y también la capacidad de transferir el conocimiento tecnológico a quienes pueden producir. Sin esto no podemos conseguir más vacunas", finaliza.