¿Por qué dormimos menos horas?

El neurofisiólogo Clínico y Secretario de la Junta Directiva de FESMES, el doctor Javier Puertas, habla en 'Julia en la onda' sobre el estudio que indica que durante el último siglo los españoles hemos perdido dos horas de sueño al día.

Durante el siglo XX, lo normal era dormir entre 7 y 9 horas diarias. Sin embargo, durante este siglo XXI, los españoles hemos reducido las horas de descanso por debajo de 7 horas diarias.

¿Por qué dormimos cada vez menos?

Según explica el doctor, ahora se ha creado "una necesidad de trabajar, de desplazarnos y de tener la agenda llena" por lo que "hemos ido quitándole horas al sueño". Sin embargo, antes no se podía trabajar por las noches poque no había internet, ni correos electrónicos, etc.".

Además, el doctor Puertas comenta por qué 12 millones de personas se despiertan cada día con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Sostiene que hay una "frecuencia de los trastornos del sueño que son poco reconocidos".

Hace unos años recuerda que "roncar era sinónimo de dormir a pierna suerlta, hoy sabemos que es una señal de alarma de la apnea del sueño". Por ello, recomienda "poner en foco en los hábitos del sueño en lo que es un concepto de salud global", es decir, introducirlo dentro de la enseñanza en las escuelas.