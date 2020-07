Pepón Nieto estrena 'Anfitrión' en Mérida: "Ser productor es un deporte de riesgo muy gratificante"

"El Festival de Mérida va a ser una punta de lanza para que se animen otros festivales", asegura el actor Pepón Nieto, para la vuelta de los teatros. Produce e interpreta el papel de criado de la obra 'Anfitrión' de Molière que llevarán a cabo en Mérida. "Lo primero que te permite ser productor es perder dinero y que puedas perder la cabeza, pero es muy gratificante", explica.

Nieto asegura que pese a su antigüedad, el texto nos ayuda a desentrañar cosas de nuestros días: "En la trama un dios se hace pasar por humano para conquistar a una mujer. Y cuando los humanos ven a los dioses como humanos ven reflejados lo mejor de sí mismos... hoy en día utilizamos las redes sociales para dar una imagen que es la que nos gustaría tener de nosotros mismos".

Pepón Nieto no ha parado de trabajar -"sí de tener ingresos como muchos españoles", admite- pese al confinamiento: ha rodado dos filmes con Juan Cavestany y empieza a grabar la vuelta de Los hombres de Paco. Sobre la vuelta a los rodajes, asegura: "Creo que consiste en tener mucho cuidado, no he salido todavía a tomar una cerveza a una terraza".

