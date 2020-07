Pepe Viyuela da vida a 'Marcelino, el mejor payaso del mundo': "Recuperamos su figura gracias al cine"

Pepe Viyuela interpreta a Marcelino en 'Marcelino, el mejor payaso del mundo', un documental que narra la historia del payaso. "Lo conocía, pero muy poco. Empecé a leer su historia y cuando el director me llamó para el papel no me lo podía creer".

El actor cuenta en Julia en la onda cómo ha sido la experiencia al interpretar a Marcelino, que no tiene descendientes: "Todos decían que era increíble. Nosotros, todos somos los descendientes de aquel payaso".

Por último, también ha hablado de las funciones de teatro que se han visto paralizadas por el coronavirus: "Esperamos poco, porque volvemos el día 24 de julio a Olite y las entradas ya están vendidas. En septiembre entramos de nuevo en Madrid. Hay mucho deseo de volver y esperamos que las circunstancias lo permitan".