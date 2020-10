Pedro Ruiz: "El que no reconoce que está loco un ratito de su vida, está loco siempre"

El actor Pedro Ruiz estrena hoy en Madrid ‘Loc@s. Reír nos cura’, una obra que resalta la importancia de reírse en tiempos difíciles y que, a través de distintos personajes, pretende hacer reír al público.

Aunque reconoce que "no quería hacer nada de actualidad", uno de los personajes a los que interpreta es el Rey Emérito. No obstante, insiste en que "no va de meterse con nadie, solo va de reírnos todos nosotros de nosotros".

Asimismo, destaca que "no le quería dar publicidad a coetáneos" y promociona el espectáculo vestido de Napoleón porque cuando era niño decían que quien se consideraba loco "se creía Napoleón".

El título de su obra hace referencia a la locura, por lo que opina que, a día de hoy, "el que no reconoce que está loco un ratito de su vida, está loco siempre".

Por último reflexiona sobre la muerte y expresa que "el planeta pasa de nosotros bastante", pues no somos imprescindibles. Además, confiesa que siempre ha pensado en la muerte y no le tiene miedo. "Para ser libre hay que vivir como si uno estuviera muerto aunque tenga consecuencias", concluye.