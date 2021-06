Paloma del Río: "Tokio 2020 no van a ser unos Juegos al uso"

Paloma del Río ha puesto su voz a 14 Juegos Olímpicos y otras muchas competiciones de gimnasia artística, rítmica, patinaje. La periodista deportiva, que ya tiene preparada la maleta para Tokio 2020, que se celebran del 23 de julio al 8 de agosto, nos presenta su nuevo libro 'Más que olímpicas'.

Este libro nos da la oportunidad de descubrir historias de grandes figuras del deporte femenino, a la vez que nos invita a reflexionar sobre el futuro y sobre las dificultades que históricamente la mujer ha tenido, y sigue teniendo, para estar en lo más alto de los deportes de élite. "No me parece justo que se les exige mucho más a las mujeres cuando no se le dan las mismas oportunidades que a los hombres".

Paloma del Río retrasmitirá la gimnasia rítmica en los Juegos de Tokio con Almudena Cid, la gimnasta española que más finales de esta disciplina olímpica ha disputado. "Cuando me retiré necesitaba poner distancia con el tapiz y Paloma me insistió en hacer una retransmisión en 2011 y accedí sin saber si era lo correcto porque aún me dolía estar fuera de la gimnasia pero a partir de ahí volví a reconciliarme con el deporte y gracias a ella entendí un poco el lado del espectador y saber qué cosas es importantes contarles para que entiendan nuestra disciplina", dice Almudena.

Tokio 2020, unos Juegos muy diferentes

"Cubrir unos Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier periodista por la dimensión de deportistas, de los centros de prensa, el continuo movimiento de personas, la logística y la convivencia que suponían los deportistas entre sí. Te cuentan historias dentro de la Villa Olímpica muy emocionantes", resalta Paloma.

Además, explica que este año será diferente por las restricciones debidas a la pandemia del coronavirus. "Los periodistas vamos a estar de la habitación al IBC y de ahí al pabellón. No se puede deambular por la calle, ni comer en restaurantes. No vamos a poder hacer muchas cosas de lo que podíamos hacer en otros Juegos".