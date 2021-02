Padre Yerai Fariñas: "La pandemia ha hecho que muchos sacerdotes retransmitamos las misas online"

La pandemia ha afectado a todos los sectores de la sociedad, que han tenido que reinventarse para no desaparecer. La Iglesia no ha sido menos y, cada vez más, los sacerdotes se van adaptando a esta nueva normalidad, aprovechando las oportunidades del formato online. Hablamos con el Padre Yerai Fariñas, que nos explica que no es ninguna novedad trasladar la Iglesia al ámbito digital, ya que es la única forma de seguir fomentando la fe de las personas. "Somos muchos los que hemos optado por este sistema, no queríamos dejar a los feligreses sin misa", reflexiona.

El sacerdote aclara que antes retransmitía las misas a través de directos de Facebook, sin embargo, ahora ha decidido crearse un canal de YouTube. Para poder hacerlo, necesita contar con 1000 suscriptores y, por ahora, solo tiene 200.

Restricciones en las misas presenciales

Fariñas declara que las misas presenciales siguen llevándose a cabo, no obstante, con restricciones sanitarias de la Xunta. Deben guardar distancia de seguridad y solamente con un aforo del 30 %. "Esto en catedrales grandes es efectivo, pero en las iglesias pequeñas solo se permite el acceso a muy pocas personas", indica. Además, es consciente que la mayor parte de feligreses son ancianos y tienen miedo del coronavirus.