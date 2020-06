El Padre Ángel: "Si antes era salvar vidas, ahora sale de corazón pedir ayuda para dar de comer a los necesitados"

El Padre Ángel ha hablado en Julia en la onda sobre las colas de muchas familias que se han encontrado de manera repentina sin recursos para comer: "No podemos permitir que haya personas pasando hambre". Además, ha aplaudido la llegada del Ingreso Mínimo Vital: "Bendita paguita, quien lo llame eso no ha pasado hambre".

Ángel García, más conocido como el Padre Ángel, es fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. "Ahora hay muchos frentes abiertos, se nos ha ido demasiada gente y hay ganas de reconstruir este mundo. El corazón se te hace trizas y hay que ser valiente", cuenta sobre el impacto del coronavirus en nuestro país.

El Padre Ángel cree que el aumento de la pobreza severa se debe resolver "entre todos": "Parece que las personas que hay en las colas se creen indignos y son tan dignos los que están ahí como los voluntarios y los que estamos al otro lado".

Sobre el Ingreso Mínimo Vital, afirma que es una "buena solución" y que quien lo llama "paguita" o "caridad" no ha llegado a pasar hambre: "Bendita paguita, bendita caridad, quien dice eso son personas que no han pasado hambre. Pedir limosna es lo último que uno puede hacer, pero a veces no queda otra".

Por último, ha reconocido que algo debe cambiar en las residencias de ancianos: "Se nos han ido muchos, demasiados en residencias. Hay que rehacer varias cosas de las residencias, no pueden ser cárceles".