Ona Carbonell: "Mi corazón y mi cabeza estaban más en otros sitios que en el agua, era el momento de colgar el bañador"

La hasta ahora capitana del equipo nacional de natación sincronizada y medallista olímpica, Ona Carbonell, habla en 'Julia en la onda' de su retirada de las piscinas. Además, aprovecha para hacer un repaso de su carrera, recordando los mejores y peores momentos.

"Entiendo que la retirada se ve como algo muy malo y muy complicado", explica Carbonell, pero asegura que solo tiene "palabras de agradecimiento" por todo lo que ha vivido, de lo afortunada que ha sido y confiesa que coge el "futuro con muchas ganas". "Creo que todo tiene un principio y un fin y que es igual de importante saber empezar algo como terminar algo", alega.

Asimismo, la catalana confiesa sentirse afortunada por haber podido elegir ella cuando "colgar el bañador", al contrario de lo que ocurre con muchos otros deportistas, que tienen que abandonar por una lesión o porque han perdido fuelle. "Desde chiquitita me dije a mí misma: o lo dejo por el frío o porque no tengo las mismas ganas", sostiene.

De hecho, Ona Carbonell afirma que "si buscas la excelencia cada día de tu vida y si quieres ser el número uno, o lo haces al mil por mil o, en mi caso, creo que no vale la pena". "Cuando ya empecé a ver que mi corazón y mi cabeza estaban más en otros sitios que en el agua dije que es el momento de colgar el bañador de competición", comenta.

Ona Carbonell entrenaba 11 horas al día, seis días a la semana

En cuanto al frío, la medallista olímpica reconoce entre risas que se autodiagnosticó criofobia, el miedo al frío. Recuerda que aunque las piscinas sean climatizadas o aunque estés en un jacuzzi, se acaba teniendo frío. "A la hora u hora y media de estar a una temperatura constante, ya empiezas a tener frío, imagínate 6 horas por la mañana y 5 por la tarde durante seis días a la semana", dice, que según sus cálculos le han hecho pasar casi 8 años de su vida en ingravidez.

Es más, Carbonell destaca que a las nadadoras de natación sincronizada se les recomienda "saltar a la comba para crear impacto en las articulaciones". Algo parecido a lo que ocurre con los astronautas. "Ahora voy a comprobar eso del impacto porque no voy a estar tantas horas en remojo", apunta.

Sin embargo, la deportista de élite recalca que la ingravidez de la sincronizada hace que sea "un deporte bastante agradecido", porque al no tener impacto no provoca lesiones tan graves.

¿Qué ha aprendido Ona Carbonell en la piscina que le puede servir para la vida?

Por su parte, Carbonell también encuentra aprendizajes del deporte que sirven para su día a día. "He sacado muchos aprendizajes, tengo la suerte de tener una familia maravillosa que me ha educado con unos valores imprescindibles para la vida y el deporte me lo ha reforzado", declara.

"Vivimos en una sociedad de la inmediatez, de todo lo queremos para ya y seguro con el mínimo esfuerzo y justamente el deporte me ha aportado la otra parte que creo que es imprescindible, el esforzarse por conseguir un reto, el entender que el fracaso es el camino para la victoria", reflexiona. "He llorado mucho, me he caído muchísimas veces, he perdido muchas competiciones... el deporte me ha enseñado todo esto", insiste.

Algo que Carbonell cree que hoy en día cuesta más transmitir a los jóvenes. "Todo esto a mí me ha dado alas para volar en mi vida personal fuera del deporte, es algo muy bonito y es importante visibilizar", incide.

Sobe el trabajo en equipo, la nadadora catalana reconoce que todas tienen su ego, pero en su caso se tienen que "sincronizar mejor que nadie". Es otra cosa que he aprendido con el deporte, la rivalidad sana, que si tu compañera crece, el equipo crece", cuenta. Incluso siendo suplente, que "es durísimo" y complicado de entender.

¿Está mal pagada la natación sincronizada?

Por otro lado, Carbonell aclara que para lo mal que está pagado el deporte español en general, "es una maravilla porque es mágico", ya que con los recursos con los que se cuentan, comparado con otras potencias mundiales, se obtienen unos resultados muy buenos.

En concreto, ella se siente afortunada por haber tenido sus sponsors que le han "ayudado económicamente muchísimo más que las medallas" y que le han permitido no tener que trabajar en otra cosa, al contrario de lo que ocurre con otras compañeras.

¿Qué futuro le espera a Onda Carbonell?

Sobre el futuro, Ona Carbonell adelanta que está creando su propia línea de moda de bañadores sostenibles de residuos reciclados del mar. Antes únicamente diseñaba bañadores para los mundiales y ahora ha extendido la línea a lo que no es competición.

Además, también pasa a formar parte de la Comisión con el Comité Olímpico Español de Maternidad y Deporte para ayudar a las mujeres a conciliar. Algo que ya denunció ella durante los Juegos Olímpicos de Tokio cuando no pudo llevarse a su bebé para amamantarlo y denunció a través de sus redes sociales.

"Hacía que no formásemos una familia por el miedo a tener que renunciar", indica y confirma que "hay que seguir luchando por y para la conciliación". De hecho, considera que "la mujer ha demostrado mil y una veces que es capaz de todo esto y mucho más".

Primera vez que metió a su hijo en el agua

Carbonell desvela que la primera vez que metió a su hijo en el agua "lo hizo mal" porque le puso manguitos "vi que tenía un poco de respeto y pensé que quería que estuviese en el mar tranquilo". Sin embargo, cuando lo llevó al curso de natación, le dijeron que no había que hacerlo.