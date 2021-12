La nueva obra de José Manuel Sánchez Ron: "Es una mirada a nuestra cuna"

LEER MÁS La tele con Monegal: La visita de Rajoy a El Hormiguero

José Manuel Sánchez Ron, físico, historiador de la ciencia y académico de la Real Academia Española que asegura que todos hemos estado en el interior de una estrella. Lo explica en su nueva obra 'La vida de la ciencia y la ciencia de la vida'. "El cosmos es algo que nos atrae de una forma irresistible. Es una mirada a nuestra cuna. El universo no tiene por qué ser único. Es una de las posibles soluciones a las paradojas de la mecánica cuántica. Si hubiera muchos universos y nosotros viviéramos en uno de ellos sería muy interesante", reflexiona.

Reflexionan sobre el origen de nuestra especie y de la posible existencia de vida en otros universos: "Es posible que en otros universos no se den las condiciones de este y por eso no haya seres como sucede en este"

El agua juega un papel clave en nuestro planeta. Sin embargo, el agua potable es un a cifra irrisoria del total: "El 70 por ciento de la superficie terrestre está ocupada por océanos y agua salada. Es un bien tan preciado que no deberíamos malgastarlo. La dificultad de acceder a agua limpia está relacionado con la pobreza. Nuestra fisiología no se compadece muy bien con el agua salada, es una pena. Hubiera sido mucho más fácil que la vida se ajustase al agua salada. Pero los océanos están llenos de vida que no tiene problemas con el agua salada"

"Somos bastante inteligentes y tenemos facultades que por ejemplo una lombriz de tierra no tiene. El pulpo parece que es bastante inteligente aunque tiene un organismo bastante diferente. No debemos pensar que los únicos seres vivos que tienen sentimientos o capacidad de pensar somos nosotros. Debemos respetar lo máximo posible la biodiversidad, somos asesinos del futuro. Los nietos de nuestros nietos encontrarán un mundo natural mucho peor que el de ahora", finaliza.