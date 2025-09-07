SECCIÓN

Nevenka, la pionera del #MeToo en España

Hace casi 25 años, la que fuera consejera de Hacienda de Ponferrada por el PP, Nevenka Fernández, se convirtió en la primera mujer política en denunciar públicamente la situación de acoso sexual a la que estaba siendo sometida por parte de su jefe, el entonces alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez. En esa época la sociedad no estaba aún concienciada sobre lo que significaba ser víctima de acoso y Nevenka recibió todo tipo de ataques por parte de algunos miembros de su partido y por parte de algunos de sus vecinos. Por ello se vio obligada a abandonar España. Casi un cuarto de siglo después la mujer que se convirtió en la pionera del #MeToo en España acude al programa Julia en la Onda para recordar cómo vivió su calvario y qué lecciones se pueden extraer de esos hechos.

