Mariano Barbacid anuncia un nuevo avance en la investigación contra el cáncer de páncreas: "Nuevos inhibidores que doblan los datos de supervivencia"

Mariano Barbacid, el bioquímico e investigador que logró aislar el primer oncogen humano, por el que se pudo demostrar que el cáncer se produce por mutaciones en el ADN y que ahora está inmerso en la investigación del cáncer de páncreas ha dado una importante noticia para los familiares y pacientes de esta enfermedad. Barbacid ha anunciado que ya se han comenzado a producir "inhibidores selectivos" que son menos "tóxicos que la quimioterapia" y que "doblan los datos de supervivencia".

El investigador ha detallado que desde el año 1982 no se había producido un inhibidor contra este oncogen, de hecho, ha reconocido que desde hace 10 años se sentían "frustrados". Sin embargo, un químico de origen iraní ha encontrado "un pequeño hueco" a partir del cual se han comenzado a producir los inhibidores selectivos. Estos se encuentran en fase 3 y "doblan la supervivencia". "Es una gran noticia que saldrá el año que viene", ha añadido.

No obstante, ha querido hacer un llamamiento a la prudencia, puesto que, como ha remarcado, que los inhibidores redoblen la supervivencia "no va a afectar a la cifra de víctimas". La esperanza de vida, en estos momentos, para los pacientes de este tipo de cáncer se sitúa en siete meses, con este avance "pasaría a ser de 14 meses o año y medio". Sin embargo, ha subrayado que se trata de una media, por la que "habrá personas que no la alarguen -la vida- y otros que la alarguen mucho más". "Es una muy buena noticia, pero no representa la curación del cáncer de páncreas.", ha agregado.

¿Por qué el cáncer de páncreas es tan mortal en comparación con otros?

Barbacid ha explicado que el cáncer de páncreas tiene un índice de mortalidad por "muchos factores". Se trata de un órgano que tiene un "tejido difuso" y es más sencillo que sea invadido por las células cancerígenas. Además, ha aseverado que todavía no existen fármacos "como dios manda". Esto se debe a que los que existen en la actualidad se descubrieron el siglo pasado y son "citotóxicos como la quimioterapia".

A propósito, ha remarcado que es el único tipo de cáncer al que no se le han podido aplicar las tres nuevas terapias que se han descubierto este siglo: "Inmunoterapia; las personalizadas, fármacos específicos para oncogenes y las Cart cells".

El decisivo año 1982

Por otra parte, ha recordado que en los años 80 no se tenían conocimientos de cómo se originaba el cáncer, tan solo se tenían las pruebas que veían los oncólogos y se sospechaba de los retrovirus. No obstante, los propios oncólogos definían estos como "entretenimiento de los científicos", puesto que no causaban el cáncer. Pero Barbacid ha rememorado que es en los "virus donde se manifiestan los oncogenes por primera vez".

Por eso, al poco de llegar a los Estados Unidos -2 de septiembre de 1974- escuchó una conferencia que le dio la pista sobre que los oncogenes retrovíricos no eran genes víricos, sino genes celulares que "habían mutado al ser rescatados por esos virus". Por tanto, se dio cuenta de que estos genes mutaban en oncogenes mediantes procesos que no tenían nada que ver con los retrovirus.

Sin embargo, como ha destacado, el descubrimiento se produjo por tres grupos de investigación de manera simultánea que publicaron de forma conjunta sus conclusiones en una revista científica. Con todo, ha reivindicado que es necesario encontrar "fármacos que paren la mutación de los oncogenes".

Su infancia y el ascensor social

Barbacid ha reconocido que cuando era pequeño no tenía una "vocación digna de mención", pero cuando su profesora doña Carmen le enseñó cosas que "no venían en el currículo del bachillerato", fue cuando se le despertó la curiosidad científica. Posteriormente, se decantaría por la biomedicina y la biología.

En cuanto al ascensor social, Barbacid ha detallado que su caso es casi excepcional, ya que proviniendo de una familia humilde, llegó a la universidad, algo que a día de hoy es casi impensable porque casi todos los jóvenes van a la facultad. Por tanto, "no le recomienda a nadie", pasar por lo que pasó él.