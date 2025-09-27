Marc Giró: "Garamendi y cualquier empresario sabe que hay que reducir la jornada laboral y pagar más, lo que pasa es que se hacen los locos"

El licenciado en Historia del Arte y presentador del programa de RTVE 'Late Xou', Marc Giró, ha pasado por los micrófonos de Julia en la Onda y ha repasado algunas cuestiones de la actualidad, así como su trayectoria. Concretamente, Giró ha contestado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha cuestionado que el tenista Carlos Alcaraz solo trabaje 37,5 horas semanales. El presentador ha respondido que tanto el presidente de la CEOE, como cualquier otro empresario, sabe que hay que "reducir la jornada laboral y pagar más". Lo que ocurre, a su modo de ver, es que "se hacen los locos". No obstante, ha agradecido que "al menos atienda a la televisión pública".

Por otra parte, PP y Vox se han mostrado muy contrarios a la línea editorial que tiene RTVE en estos momentos y ya han manifestado que la cambiarán si llegan al Gobierno. Ante esta situación, Giró ha argumentado que él mismo sería el primero en "hacerse facha", en el caso de que al coger un libro eso "funcionase". "Los regímenesfascistoides arruinan a la población en lo emocional, sentimental, físico", ha destacado.

"Estoy a favor de la remuneración justa por mi propio sostenimiento"

A propósito, Giró ha recordado la etapa en la que vivió durante 20 años de alquiler en Madrid cuando trabajaba para la revista 'Marie Claire'. Un momento de su vida que le gustó especialmente y en el que le tocó "picar piedra" y cobrar entre 1.000 y 2.000 euros al mes. Por esta razón, ahora sabe lo que debe pagar a un trabajador para que "no se deshidrate", pueda seguir realizando su trabajo, y "la estrella" pueda "seguir brillando". "Estoy a favor de la remuneración justa por mi propio sostenimiento", ha añadido.

Austeridad y cambio de paradigma

Además, se ha defendido de la idea de que es pijo y de buena familia por el hecho de ser rubio y alto. Giró ha explicado que como las personas son "racistas y xenófobas" al ver a una persona con estas características rápidamente se le asocia con "alguien de derechas". Aunque lo cierto es que, a pesar de reconocer que al trabajar en la televisión, le va "algo mejor", ha constatado que no tiene propiedades. "He pasado de casa de mi padre a la de mi marido", ha agregado.

"He pasado de casa de mi padre a la de mi marido"

Sin embargo, ha reivindicado que no existe un cambio de paradigma, de hecho, ha indicado que eso es algo que "propone la ultraderecha". Giró ha sostenido que la sociedad sigue en la defensa de los mismos valores que empezaron a promoverse tras la Segunda Guerra Mundial y que son "el feminismo, los derechos LGTBI, el antirracismo y el anticolonialismo". Del mismo modo, ha subrayado que las últimas protestas pro Palestina han unido a "muchas personas en la defensa de la democracia".

Lado más personal

Mar Giró también ha reconocido que las redes sociales son una "buena cosa", pero que no le entusiasman demasiado, puesto que él prefiere "tocar": "Soy analógico". Del mismo modo, ha recordado que de pequeño siempre quiso tener una muñeca Barbie, pero debido a que su crianza se dio en una familia 'hippie' no fue posible y, a día de hoy, que se ha podido desquitar, compra las de los modelos de 1977 y 1984: "No sé ni cuántas tengo".

Por último, ha recibido los comentarios de antiguos compañeros y amigos como Thais Villas, Roger de Gràcia y Joana Bonet, así como ha recordado la importancia de su marido Santi Villas.