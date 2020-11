Luis del Olmo y Andrés Aberasturi: Se ha multiplicado el poder de la radio y tiene muchos años por delante

Los periodistas Luis del Olmo y Andrés Aberasturi conversan en 'Julia en la onda' sobre su paso por Onda Cero, que celebrará el jueves 26 de noviembre su 30 aniversario.

Luis del Olmo reconoce que, a pesar de estar jubilado, nada más despertarse sintoniza la radio. "Recuerdo con nostalgia la radio de ayer, cuando mi amigo Gabilondo y yo nos disputábamos los oyentes", relata.

Para del Olmo, la radio "nos enseña el placer de la conversación y nos enseña a conocernos a través del sonido". "Tiene muchos años por delante", apuntilla.

Sobre Aberasturi, estima que "le quedan otros 30 años de dar los buenos días o las buenas noches. Donde se asome, deja a la gente entusiasmada. Es una de las figuras más importantes de los medios de comunicación".

Andrés Aberasturi, por su parte, que se estrenó con el programa 'La Colmena', cuenta cómo fue su llegada a la cadena: "Me convenció poniéndome tantos duros encima de la mesa. Me costó el dar los buenos días en Onda Cero, pero no me arrepentí y allí estuve 10 años de mi vida".

El periodista opina que "se convirtió en una gran cadena" en poco tiempo y se muestra convencido de que todavía le queda historia. "Lo de la radio es un milagro y los milagros no se acaban nunca", determina.

Además, explica que "se ha multiplicado el poder de la radio" porque "llega a todos los sitios, en todo el mundo y cuando uno quiere".