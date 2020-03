"Métanse el coche donde les quepa": La lucha del alcalde de Pontevedra por la movilidad peatonal

El alcalde dijo: "Como alcalde no tengo la obligación de buscarle a nadie donde aparcar su coche. Para mí es como si usted se compra una vaca y me pregunta que dónde la pone o si se compra un congelador y no tiene sitio en su casa. Y me dice que quiere un hueco en la calle donde ponerlo".

Él, como alcalde, busca fórmulas porque "la ciudad no pertenece al vehículo privado de nadie. Y si no interesan estas medidas, pues métanse el coche donde les quepa". Hablamos con él.