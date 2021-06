Kiko Veneno nos cuenta los secretos de su nuevo trabajo: Hambre

Kiko Veneno con su dilatada trayectoria sigue manteniendo la misma ilusión que en sus inicios: "Me gusta vivir, y me gustan las personas, algo que parecerá raro. Todo eso da mucho alegría, todos somos bastante iguales pero damos mucho juego con las diferencias que nos buscamos. La vida es tremendamente entretenida y eso me mantiene ilusionado".

Explica uno de sus temas Luna Nueva, como una forma de renovar nuestra vida si pasamos a la acción: "Cada 28 días hay Luna Nueva y hay posibilidades de renovar la vida. Es una posibilidad si sales a buscarla. Vivimos en una sociedad infantilizada y caprichosa. Hay que hacer el esfuerzo personal de salir a buscarlo. Nos perdemos en lo más cercano y elemental".

"Estas canciones están grabadas todas en mi casa, en mi estudio en la pandemia de marzo a junio de 2020. Tardo un tiempo en componer una canción. No tengo prisa. Son ideas que se van conectando. Componer es como la agricultura, regar, poner la semillita, ver cómo crece", revela Kiko Veneno. El artista explica cómo surgieron canciones del disco como la que da nombre al trabajo, Hambre, Gitano Dave, Luna Nueva o Madera.

Y sobre su colaboración con C Tangana: "Es una persona muy inteligente de la música y con muchas cualidades. Ha echado su talento en la renovación de las raíces de la música española, ha sido una jugada muy inteligente y que va a dar muchos beneficios".