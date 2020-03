Julia Otero: "El mejor momento del día es cuando está a punto de empezar JELO"

Julia Otero cuenta lo difícil hacer un programa con la mayoría de los compañeros teletrabajando, pero pese a ello, “el mejor momento del día es cuando está a punto de empezar JELO”. Comenta que es satisfactorio “cuando hemos conseguido estar en control y tenemos buenas historias que contar”. Comenta que “la información, el periodismo, es escoger lo que cuentas y lo que no. Es un ejercicio difícil”.

Se muestra optimista con lo que vaya a pasar cuando pase el coronavirus. “Yo creo que no habrá mas remedio que aprender. Hay esperanza. El acto entre los Mossos y la Guardia Civil... son esas cosas que han diluido el ellos y el nosotros. Me gustaría pensar que estamos poniendo una planta sin nada de veneno. Otra cosa, cuando a las 20:00 salimos a aplaudir a nuestros sanitarios, me gustaría que seguiremos aplaudiendo después, nos están salvando”.

Con los compañeros de Radioestadio, recordamos su época del programa 3x4, ya que Mister Chip se declara que era un auténtico fan. Ahora durante el fin de semana, reconoce que “me he cortado el flequillo”.