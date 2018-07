"Los Juegos Olímpicos no me hacían ilusión"

La entrevista ha comenzado con los ánimos de la ex nadadora tras la decisión de su retirada. Gemma está “muy convencida de la decisión, satisfecha de todo los que he hecho, y liberada”

Mengual ha podido esperar a las Olimpiadas para retirarse, pero “me he dado cuenta de que no me hacían ilusión, y entrenar no me hacía feliz. Mi nueva situación personal había cambiado mucho y me tiraba más estar con mi familia. Pagar el precio de estar entrenado todo un año para uno Juegos Olímpicos que no me hacía tanta ilusión, no me compensaba”.

En los mundiales de Roma, los últimos disputados por la nadadora, se llevó siete medallas. Las reacciones de sus compañeras de sincronizada “se lo han tomado bien. Ellas han estado conmigo estos meses que he estado entrenado otra vez y ya me veían que no estaba feliz. Empecé motivada pero cuando vi lo que suponía, a lo que tenía que renunciar, lo que echaba de menos a mi hijo, ellas vieron que no lo tenía claro. Cuando les comunique que no continuaría, me entendieron perfectamente“.

Sobre las razones, su hijo “ha pesado mucho en su decisión, pero entrenando, pensaba si era lo que quería hacer… no me ha sido tan difícil tomar la decisión. En cuanto tu cuerpo y tu cabeza dudan es porque algo no marcha, porque realmente no es lo que te apetece”.