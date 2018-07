Juan Verde: "España tiene empresas de energías renovables que son un referente"

La entrevista ha arrancado centrándose en la figura de Obama y la imagen que proyecta tanto en Estados Unidos como fuera, ya que parece que está mejor visto en Europa que en su propio país, y es que, “si los europeos y los extranjeros pudiesen votar en las elecciones de Estados Unidos, ganaría Obama por una holgada victoria. Fuera de Estados Unidos su popularidad es mayor. La campaña electoral será muy reñida, pero confío en que el pueblo norteamericano sepa reconocer la mejora de la economía estadounidense, sobre todo el recorrido que ha hecho EE.UU en tan solo tres años y medio. Estados Unidos ha salido de la crisis y Obama tiene una historia muy importante que contarle al pueblo norteamericano”.

El voto hispano puede inclinar la balanza en la últimas elecciones, cómo ya ha pasado en otras elecciones ya que “Históricamente, el voto hispano ha sido un voto del Partido Demócrata y este presidente, en particular, ha logrado una popularidad sin precedente alguno entre la comunidad hispana. Además, el Partido Republicano durante los últimos tres años se ha opuesto a la reforma migratoria en Estados Unidos y otros temas que afectan a la comunidad hispana. Necesitamos que los hispanos voten de forma masiva. Ningún presidente puede ganar las elecciones sin vencer en tres de los cinco Estados de mayor población, que son los Estados de mayor población hispana”.

Sobre la hipotética posibilidad de que Juan Verde hiciese una campaña para algún candidato en España, dice que “no me atrevería, es una plaza muy compleja. En EE.UU hay listas abiertas y en España la gente no vota por sus representantes políticos; vota por un partido que a su vez tiene una lista cerrada. Los que van en una lista no siempre son los mejores, sino los que tienen una serie de relaciones dentro del partido. En EE.UU cualquier persona puede presentarse a una elección y luego el partido apoya al ganador, y no viceversa”.

La entrevista ha continuado con las energías renovables, ya que el ministro de industria ha cortado las primas a dichas energías. El asesor electoral de Obama cree que “es un tema complejo y no me atrevo a hacer una valoración sin conocerlo mejor. España tiene empresas de energía renovable que son un referente y el gobierno tiene que seguir apoyando a este sector y confío que lo seguirá haciendo”. Sobre las posibles consecuencias que pudiera tener el no incentivar este tipo de energías, “Hay que hacer todo lo posible para no deshacer ese camino andado que ha hecho España y que la ha convertido en líder mundial. El Sr. Soria, me consta, es muy consciente de ello. Le conozco personalmente y me parece una persona muy válida y muy interesante. Abengoa, por ejemplo, está construyendo la mayor planta termo solar del mundo en el desierto de Arizona”.

La entrevista ha terminado con Guantánamo y cuando se cerrará ya que “Obama está comprometido, pero no depende de él. Depende del Congreso, y el Congreso en estos momentos está en manos republicanas”.