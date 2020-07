José Mansilla: "La lucha de intereses se impondrá para determinar cómo será el futuro del turismo tras la pandemia"

José Mansilla se muestra sorprendido por los efectos del coronavirus. “Ha sido muy sorprendente”. “Tengo amigos que dicen que no pasaban por las Ramblas o no paseaban por las Ramblas Arvo para cruzarla. Y ahora ya estamos viendo como se ha convertido una nueva arteria de vidas donde la gente no se vuelva a encontrar. Vuelve simplemente a pasear, la va a disfrutar un poco de su paisaje, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo”.

En cuanto a cómo se va a ver afectado el turismo en el mundo, “Será una cuestión de conflicto y de un conjunto de intereses. Por un lado, los intereses de las empresas y de todos los tamaños por volver a una cierta normalidad, pero que no es nueva, sino antigua. Hay muchos testimonios en la prensa de cómo las grandes, sobre todo los grandes empresarios del sector turístico, están deseando volver a una situación en la que ya estábamos”.

También “hay gente también vinculada al sector a nivel laboral, por supuesto, quiere volver a una situación de cierta normalidad en cuanto a su lugar de trabajo, no a su empleo, aunque por supuesto les gustaría tener mejores condiciones en todos los sentidos. Y después también tenemos un conjunto de la ciudadanía, como hablamos ante la oficina de la ciudad, de que están aprovechando la oportunidad y que les gustaría que el resultado final fuera tanto distinto, sobre todo en aquellas zonas que estaban muy masificadas”.