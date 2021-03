José Luis López, el pescador que se ha hecho viral por pescar atunes gigantes

José Luis López, pescadero del Mercado Central de Zaragoza, se hizo popular por una imagen viral en la que sujetaba un atún de 178 kilos. Conversamos con él que nos explica que no es el atún más grande que ha capturado, ya que hace tiempo pescó uno de más de 300 kilos. Además, añade que ahora llega la época de este animal, por lo que podrán capturar incluso mayores.

López indica que el atún de almadraba no era popular en Zaragoza, pero trajo uno y poco a poco, comenzó a darse a conocer. Sin embargo, no es el pescado más vendido en esta zona, lo es la merluza. Así, estos habitantes cada vez están comprando más pescados del sur, que no eran tan típicos.

Comprar pescado en la pandemia

A pesar de la pandemia, los pescaderos no han visto disminuir los ingresos, todo lo contrario: "Con el confinamiento, mucha gente ahorró, entonces ahora pueden darse más caprichos".

Para acabar, considera que la profesión de pescadero es muy dura y ve como poco a poco "está desapareciendo".