Jefe de Bomberos de Granada: "Hay que guardar la calma y si estás dentro de casa no salir"

42 terremotos en 12 horas. Los más leves de un grado y medio, el más intenso, de 4,5. Afectaron sobre todo a la zona de La Vega y el municipio de Santa Fe. Allí cientos de personas se echaron a la calle, algunos con lo puesto, en pijama, por miedo a los derrumbes. Moreno Bonilla decía que algunos de los temblores se habían notado en Málaga y Pedro Sánchez pedía mantener la calma y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias.

Pero era complicado. El alcalde de Santa Fe, Manuel Gil, reconocía que no había conseguido que esos vecinos, asustados, volvieran a casa y habilitó pabellones, polideportivos y lugares públicos para que pasaran la noche. Y eso que en Granada están acostumbrados. Hay registros documentales anteriores a los Reyes Católicos, dice el colegio de geólogos. Pero lo de ayer fui distinto y los ciudadanos no se sintieron seguros en sus casas. Francisco fue uno de los vecinos de Granada que vivió y también fotografió para las redes sociales la estampida de gente saliendo de sus casas.

Gustavo Molino, Jefe de Bomberos de Granada

"El trabajo empezó el sábado que ya hubo un primer terremoto, anoche recibimos bastantes llamadas y también hoy", explica Gustavo Molino, jefe de Bomberos de Granada. Él nos asegura que lo que mejor podemos hacer cuando hay un terremoto es "guardar la calma". "Son situaciones sísmicas en las que por el estudio que se hace de la zona el movimiento sísmico es de 4, 4.4, 4.5, pero eso nos lleva a que no se produzcan daños estructurales importantes", cuenta. Y resume una recomendación importante: "Si estoy dentro no salgo, y si estoy fuera no entro".

El lugar más seguro en casa sería "en el marco de una puerta, debajo de una mesa, pegado a una pared...", porque en este tipo de terremotos suelen caerse "elementos decorativos" no estructurales. En la calle, "alejarse de lugares donde pueden caernos elementos ornamentales y no entrar en casa". "La mayoría de lesiones que se produzco a ciudadanos en Lorca se debió a gente que estaba en la calle", explica Molino, que asegura que la única lesión que se produjo en Granada "fue el pasado sábado por alguien que salió a la calle".

Nos explica también que circularon muchos bulos, como que iba a ver un terremoto a la una de la madrugada (cosa impredecible), y que ello les generó "un doble trabajo".