Javier Fernández, presidente de la diputación de Sevilla: "El PSOE está preparado para las próximas elecciones, Moreno Bonilla está incómodo"

El programa Julia en la Onda de Onda Cero se ha desplazado este domingo hasta el conjunto monumental de San Luis de los Franceses, en Sevilla, para conmemorar el Día Mundial del Turismo. Desde esta joya del barroco, hoy convertida en museo bajo la gestión de la Diputación de Sevilla, Julia Otero ha conversado con Javier Fernández de los Ríos, presidente de la institución provincial, alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE en Sevilla.

Fernández de los Ríos, que gobierna en su municipio desde hace cinco legislaturas con mayoría absoluta, defendió su manera de entender la política: "Se trata de ser trabajador, decente y, sobre todo, útil. Cuando la gente percibe que nos ocupamos de sus problemas y que somos cercanos, la confianza llega sola".

Sevilla y su joya barroca desconocida

El presidente de la Diputación destacó el valor patrimonial de San Luis de los Franceses, adquirido en 1835, y lo definió como "la gran joya que custodia la Diputación". Recordó que el edificio, desacralizado desde hace décadas, no fue inmatriculado por la Iglesia y que hoy alberga exposiciones permanentes gracias al esfuerzo de restauración del área de Cultura y la Universidad de Sevilla.

"Queremos que los sevillanos lo sientan como patrimonio emocional, no solo como patrimonio de ladrillo", señaló, subrayando la importancia de acercar este espacio monumental a la ciudadanía y de convertirlo en referente cultural y turístico.

A favor de aprobar una tasa turística en Andalucía

La conversación giró también hacia el turismo, sector que representa el 20% del PIB provincial. Sevilla recibe cuatro millones de visitantes al año, de los que uno recala en la provincia. Fernández defendió la necesidad de un modelo integrado entre capital y pueblos, y discrepó con el Ayuntamiento de Sevilla, gobernador por el Partido Popular por la división que se escenifica, por ejemplo, en ferias como FITUR: "Parece que existen dos Sevillas distintas cuando en realidad somos una sola con 106 municipios y dos millones de habitantes".

Asimismo, se mostró favorable a la tasa turística, que la Junta de Andalucía rechaza: "Está demostrado que no afecta al número de visitantes y permitiría mejorar servicios públicos y conservar el patrimonio".

Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla en Julia en la Onda. | Onda Cero

Vivienda pública y diferencias con el PP

Otro de los grandes asuntos tratados fue la vivienda. El presidente provincial anunció un plan para promover 1.500 viviendas de protección oficial en la provincia con límites de precio claros: 115.000 euros en venta y 350 euros de alquiler máximo. "La vivienda pública no puede ser objeto de especulación ni convertirse en mercancía", insistió, marcando distancias con la política de vivienda impulsada por la Junta y el Ayuntamiento hispalense.

El 40 % de los sevillanos ya tiene tarjeta sanitaria privada

"Rescate" para la sanidad y educación públicas

De cara a las elecciones andaluzas previstas para la primavera, Fernández de los Ríos defendió la preparación del PSOE con María Jesús Montero como candidata, "yo creo que Moreno Bonilla está incómodo".

Entre las prioridades de su partido destacó el "rescate" de la sanidad y la educación públicas: "El 40 % de los sevillanos ya tiene tarjeta sanitaria privada ante la falta de respuesta de la atención primaria, "estamos avanzando hacia un sistema de copago indirecto". Eso evidencia un deterioro que debemos revertir", ha afirmado para finalizar.