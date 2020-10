Imanol Arias: "El teatro es un espacio seguro y la actividad del espectador no provoca riesgos"

El actor Imanol Arias nos habla en 'Julia en la onda' sobre la obra de teatro que protagoniza en el Teatro Infanta Isabel de Madrid 'El coronel no tiene quien le escriba', y asegura que el teatro es "un espacio seguro" para los espectadores.

Imanol Arias, actor conocido por su papel en 'Cuéntame cómo pasó' y que protagoniza la obra 'El coronel no tiene quien le escriba' en el teatro madrileño Infanta Isabel, recuerda en 'Julia en la onda' que acudir al teatro es una acción segura y que "no provoca riesgos".

Ante un momento así, reconoce que "hay unas necesidades básicas que hace que haya elementos que sean más urgentes" como la salud, pues "la cultura tiene más que ver con la etapa de curación, la psicológica", pero insiste en que, "una vez demostrado que hay un espacio seguro y que la actividad del espectador no provoca riesgos", se debe volver al teatro y a los cines.

Para Imanol Arias, el teatro "ha resistido todo" y tiene "una virtud", que "no se ocupa de lo urgente" sino que "solo se ocupa de lo importante y dentro de lo importante". Por ello, insiste en que la cultura "ahora es bienvenida".

El actor reflexiona sobre la pandemia, un momento en el que "entran en crisis los abrazos, las reuniones, las comidas, los espectáculos, los teatros, los conciertos...y hay que reinventarlo todo". "Piensas primero en los demás y mientras vas pensando qué reflexiones te puede aportar a tu trabajo en la obra", explica.

Por otra parte, detalla cuestiones de la obra que representa en el citado teatro de la capital y determina que "la vida se convierte en algo tremendamente duro porque no hay nada determinado". "El pasado no te sirve, no llega esa recompensa y tienes que tomar decisiones al día", remarca, a lo que añade que "el ser humano debería acostumbrarse a medir la vida por emociones".

Asimismo, opina que 'El coronel no tiene quien le escriba' rompió en su momento "con toda una tradición en Latinoamérica" y se podría relacionar con la actualidad porque "no vivimos en normalidad, no vivimos en paz".