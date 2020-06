Idoia Mendia: "Mientras EH Bildu no haga una revisión crítica del pasado y condene la violencia yo no puedo compartir un gobierno con ellos"

La candidata a Lehendakari del PSE-PSOE, Idoia Mendia, ha pasado por Julia en la onda, y ha descartado que pueda formar gobierno con EH Bildu en caso de que los resultados de los comicios ofrezcan esta posibilidad.

"Con el reciente ataque que he sufrido en mi domicilio, puedo hacer acuerdos determinados, pero para formar un gobierno, en Euskadi debe haber unas bases éticas que todavía no compartimos todos los que nos sentamos en el Congreso. Hay un grupo político, Bildu, que todavía no condena la violencia de ETA. Yo no puedo compartir un gobierno con EH Bildu mientras no haga una revisión crítica del pasado y condene la violencia yo no puedo compartir un gobierno con ellos”.

Idoia Mendia ha sido una de nuestras políticas que ha sufrido el coronavirus en primera persona. Considera que la situación del país es buena en comparación con otros países. "Podemos decir que estamos mejores que otros". Celebra cómo ha funcionado la sanidad, aunque es consciente que esta pandemia ha mostrado los defectos. "Tenemos que seguir haciendo mejoras, el coronavirus nos ha dado un baño de humildad".

"Hay afán por parte de partidos nacionalistas de hablar de 'nosotros primero, nosotros mejor'"

Ante todo pide que no se use de forme partidista el coronavirus, porque "con la enfermedad te das cuenta que la gente que está en el hospital no se preocupa de quien tiene las competencias, lo único que se quiere que la gente se cure y que se frenen los contagios". "Hay afán por parte de partidos nacionalista de hablar de “nosotros primero, nosotros mejor”, pero eso no nos lleva a nada".

En las elecciones más cercanas que hemos tenido, las francesas, se ha notado la abstención. El retraso de los comicios vascos puede condicionar el voto, pero Idoia Mendia cree que eso no pasará aquí. "En Euskadi se siente mucho la política, creo que habrá una participación alta y lo importante es que los ciudadanos pueden decidir el futuro de este país".

Pese a gobernar con el PNV, marca distancias porque "somos partidos muy diferentes. Abogamos por el entendimiento y los acuerdos desde hace muchos años. Nos merecemos tiempo de sosiego, entendimiento y acuerdos".