Gonzo, sobre la entrevista a Ayuso: "Su espontaneidad es lo que la diferencia del resto de políticos"

Este domingo vuelve 'Salvados' y lo hace acompañando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante 15 días en su campaña electoral por las elecciones del 4M. Nos explica que la líder del PP ha mejorado su capacidad de preparación de las entrevistas y debates durante estos 2 años, pero un elemento que la hace destacar es su improvisación: "Las 'ayusadas' no le han pasado factura electoral, sino que el resto de candidatos han acabado tratando los temas que ella proponía".

El periodista señala que Ayuso es muy similar a Esperanza Aguirre en cuanto a su método de someterse a entrevistas y consiste en 'no dejar hablar al periodista': "Cuando se la empieza a repreguntar por temas que no ha especificado, se pone a charlar diciendo frases sin sentido". Además, apunta que "no tiene problemas en dar datos falsos como las cifras de fallecidos en hospitales y residencias".

Según el exlíder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, "Ayuso es una rock-star" y Gonzo verifica que es exactamente así. Se dieron cuenta cuando dieron mítines en barrios del sur y tuvieron mucha más afluencia de la esperada. "La gente se suele acercar a los políticos a pedir medidas o necesidades, pero a ella solo le demandaban selfies. Solo querían conocerla", aclara.

Las previsiones de su gabinete

Así, su gabinete no esperaba los resultados tan arrasadores que obtuvieron. Sí sabían que iban a mejorar mucho sus resultados de 2019, pero no hasta el nivel de obtener 65 escaños.

Gonzo añade que eligieron iniciar la nueva temporada de 'Salvados' después del mitin de Vox en Vallecas: "Supimos que iban a ser unas elecciones muy polarizadas que iban a llamar la atención de la población de toda España". Además, considera que era obvio que Ayuso iba a ser "el gran personaje" del 4M.