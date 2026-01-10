La Generalitat defiende que las comunidades del PP también se beneficiarán de la financiación: "Hay que romper el tabú de que lo que viene de Cataluña es malo para España"

El conseller de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau, explica en 'Julia en la onda' la letra pequeña del nuevo sistema de financiación autonómica acordado entre el Gobierno y Esquerra Republicana, y que fue desgranado este viernes en una comparecencia ante los medios de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Dalmau afirma que desde la Generalitat están "satisfechos" ante lo que consideran una "muy buena propuesta para financiar los servicios públicos del país" porque, "hay que recordar" que cuando se habla de financiación, no se habla de algo "abstracto o de una guerra entre políticos", sino del dinero "para financiar la Sanidad, la Educación o las inversiones" ante un incremento cada vez mayor de la población que demanda servicios públicos: "Y eso sólo tiene una solución: poner más dinero para poder financiarlos mejor".

El conseller afirma que en este modelo "no hay privilegios" para ninguna comunidad y que se van a repartir 21.000 millones de euros extra entre todas las comunidades autónomas, la mayoría de ellas, del PP: "Nos beneficia a todos, a Cataluña, a Andalucía, a Murcia, a la Comunidad Valenciana. El 70% de las comunidades están gobernadas por el PP [...]. Hay que intentar romper este tabú de que parece que todo lo que viene de Cataluña tiene que ser malo para España".

¿Se acaba con la solidaridad interterritorial?

La ordinalidad cataliza el conflicto y es lo que centra todas las críticas al modelo. Según Junqueras, la idea de ordinalidad parte de que si Cataluña es la tercera en aportar, también debe ser la tercera en recibir. Pero Ignacio Rodríguez Burgos explicó este viernes en 'La mirada económica' que esta lógica "deja herida de muerte la solidaridad entre territorios", ya que no se extiende a todo el país: "Montero admitió que la ordinalidad se aplicará a Cataluña, pero depende de cada comunidad".

¿Qué es el principio de ordinalidad? Era una de las líneas rojas de la formación independentista, que llevaba años reivindicando. Significa que las comunidades autónomas que más aporten también sean las que más reciben.

La Comunidad de Madrid criticó el viernes este principio, ya que aseguran que en su caso no se cumple. La consejera de Economía, Rocío Albert, explicó que frente a los 4.700 millones de euros adicionales que recibirá Cataluña, a Madrid irán destinados "la mitad" de los recursos: 2.555 millones, cuando la capital es la comunidad que más recursos aporta al sistema "con gran diferencia", con el 76% del total de los fondos con los que contribuyen todas las regiones. Con el nuevo modelo, denunció, aportará "todavía más" y quedará "en una peor situación".

"El modelo atiende a las singularidades de cada territorio"

Dalmau explica que el modelo "reconoce competencias que son iguales para todos", pero que atiende también a las singularidades de cada comunidad. En el caso de Cataluña, que se gestionan competencias que no gestionan otras comunidades como "policía autonómica, prisiones, justicia, lengua". A pesar de ello, asegura que no se renuncia a la solidaridad interterritorial, sino que "forma parte de entender un país que tiene que avanzar junto": "También entenderán que nosotros, después de poder aportar a la solidaridad, no queramos quedarnos peor de la situación en la que estamos porque también podemos pagar la Sanidad o la Educación de un país en Cataluña que ha aumentado en dos millones su población en los últimos 20 años".

"Es un modelo bueno para Cataluña y bueno para España. No hay privilegios. Es un modelo solidario que buscaba ser un modelo más justo para los que aportamos y los que reciben. Y de hecho, la ministra de Hacienda siempre lo ha tenido encima de la mesa y siempre ha sido una parte central de su negociación: que este modelo fuera justo para el conjunto del sistema", reitera.

Fuerte oposición en el PP y brecha en el PSOE

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras se reunieron el jueves para llegar a un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que promete más recursos para las comunidades, pero que también abre una brecha por su apuesta por el llamado "principio de ordinalidad".

Un día después de la reunión, fue la vicepresidenta María Jesús Montero quien salía a explicar las claves del nuevo modelo: el Gobierno aumenta la cesión del IRPF y del IVA a las comunidades, incorpora este principio de ordinalidad y concede 4.700 millones adicionales a Cataluña.

El nuevo modelo de financiación ha provocado un aluvión de críticas tanto del PP, como de presidentes autonómicos del PSOE. Se habla de "un traje a la medida de Junqueras", "ordinalidad como sinónimo de ruptura de la igualdad" o "intento de suicidio político de la izquierda".