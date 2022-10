Francia Armengol: "No tengo ninguna duda de que habrá una ley trans"

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares desde el año 2015, Francina Armengol, se muestra convencida durante su entrevista en 'Julia en la onda' con Julia Otero, de que la Ley Trans que ha dividido al Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, terminará aprobándose.

Armengol asegura que "el PSOE es un partido muy plural y refleja mucho la sociedad", además insiste en que la formación "siempre ha sido el partido de la aprobación de los derechos y sobre todo de las personas que son más vulnerables". Por ello, confiesa que no tiene "ninguna duda de que habrá una ley trans" y añade "que se tarde más o menos no creo que sea el foco importante, tiene que garantizar los derechos y que sea una buena ley".

Ley de vivienda

Por su parte, la presidenta balear se muestra partidaria de que se apruebe en el Gobierno central una ley de vivienda. "Nosotros somos muy claros, necesitamos esa ley de vivienda estatal, nosotros empujamos a que esa ley pueda ver la luz", dice.

Además, Francina Armengol se pronuncia sobre el problema del alquiler turístico en su comunidad. "Es uno de los retos más importantes que tenemos", apunta y sostiene que aunque ya han avanzado con algunas leyes, como por ejemplo, prohibiendo en Palma el alquiler vacacional turístico plurifamiliar, necesitan "más recursos" e insiste en que "la ley turística de Baleares pone el foco en la sostenibilidad ambiental y social" y descarta que vaya a haber "más plazas turísticas".

Elecciones autonómicas

El próximo 28 de mayo se celebran en las Islas Baleares las elecciones municipales insulares y autonómicas y Armengol espera poder repetir legislatura nuevamente. "Tenemos opciones, muchas ilusiones y mucho proyecto, es muy importante poder seguir gobernando en la comunidad", declara.

Asimismo, la presidenta reconoce que su Gobierno ha "trabajado intensamente gracias al magnífico trabajo de toda la sociedad" a pesar de que no ha sido "una legislatura difícil con la covid". Aún así, Armengol sostiene que su Gobierno es "sólido que crea estabilidad política" porque saben "hacia donde caminar, una ruta trazada hacia dónde tiene que evolucionar Baleares, pactada con la sociedad". Por lo que insiste en que "Baleares no puede perder la oportunidad de seguir avanzando en esta línea".

En cuanto a su rival político, el Partido Popular, Armengol considera que a pesar de que está consolidando sus cambios, la formación "no se ha acabado de rehacer en nuestras islas". Además, comenta que el PP no ha apoyado al PSOE durante la legislatura del coronavirus únicamente por sus intereses políticos, "se ha puesto de perfil pensando que cuanto peor mejor para ellos, pensando en su interés. Vox tampoco, pero de vox no espero nada".

Bajada de impuestos

Francina Armengol ha rechazado una bajada de impuestos en las islas: "No creo en la bajada generalizada de impuestos a todo el mundo y sobre todo en las rentas bajas". Alega que es algo de sentido común y matiza que desde que están gobernando, no han subido ningún impuesto a la clase media y trabajadora.

"La covid nos ha enseñado que sin servicios públicos potentes, no salimos de nada. Pagar impuestos es fundamental, tiene que pagar más quienes más tienen", explica y censura las políticas del partido de Feijóo. "El PP siempre protegen a los mismos, a los de siempre, a los que más tienen", dice.