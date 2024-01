Los factores que explican la "tripledemia" que llena los centros de salud: VRS, vacunas y el pico de gripe por llegar

Los centros de salud y hospitales de nuestro país están afrontando una gran carga de trabajo en las últimas semanas, a causa de la "tripledemia" de infecciones respiratoria que está afectando a millones de ciudadanos a lo largo y ancho de España. Francisco Sanz, secretario del área de Infecciones Respiratorias de la Asociación Española de Neumología, ha detallado en 'Julia en la Onda' los rasgos más distintivos de esta oleada de gripe, Covid y virus respiratorio sincitial.

¿Está sucediendo una tripledemia?

A pesar de tratarse de un término empleado en los medios de comunicación, Sanz está bastante de acuerdo con el término de "tripledemia", si bien admite que esta saturación de los centros de salud es una situación que los sanitarios están "más o menos acostumbrados a vivir". Tal y como ha explicado el secretario de la asociación, los virus "tienen como una secuencialidad", y proliferan todos los años más o menos sobre las mismas fechas. En otoño suele empezar el virus respiratorio sincitial (VRS), una dolencia respiratoria que afecta especialmente a los bebés, y que puede generar un cuadro de bronquiolitis entre los más pequeños.

¿Se ha alcanzado el pico?

Cuando disminuye el VRS, suele aumentar el virus de la "influenza" - que provoca la gripe-. Sin embargo, este año el período de propagación de estas dos enfermedades se ha solapado, junto con el covid, provocando una compleja situación que todavía no ha alcanzado su pico: Sanz informa de que, según las previsiones, el pico se alcanzará en 10 días o dos semanas. Después, como sucede todos los años, se vivirá una bajada de caso tan brusca como la subida vivida en las últimas semanas. Los casos de gripe disminuirán junto con los de VRS, y el Covid se estabilizará.

"Ahora estamos observando, efectivamente, mucha más gente en urgencias", ha declarado Sanz, que afirma que "en los últimos años no ha habido pico de gripe": el sanitario explica que está puede ser la primera "estación normal" después de la pandemia, puesto que desde la irrupción del covid la gripe no había vuelto a manifestarse con tanta contundencia como este año. También ha afirmado que el buen tiempo vivido en Navidades ha podido llevar a una gran parte de la población a relajar la guardia y no adoptar las medidas higiénicas necesarias para combatir este tipo de dolencias.

¿Cómo se combate la gripe?

Según ha explicado el sanitario, existen tres medidas fundamentales que ayudan a combatir la epidemia de gripe:

La vacuna antigripal : esta vacuna no posee una tasa de inmunidad de más del 60% , si bien una persona vacunada puede presentar cuadros más leves en caso de infectarse.

: esta vacuna no posee una tasa de inmunidad de más del 60% , si bien una persona vacunada puede presentar cuadros más leves en caso de infectarse. Métodos barrera : el uso de mascarilla puede ayudar a personas con síntomas respiratorios o enfermedades debilitantes.

: el uso de mascarilla puede ayudar a personas con síntomas respiratorios o enfermedades debilitantes. Lavado de manos.

"Es una pena que después de la pandemia no se haya quedado como gesto lo de las mascarillas", se lamenta él sanitario, que recomienda llevar la mascarilla si presentamos síntomas compatibles con alguna infección respiratoria en un espacio cerrado o en el que estemos hacinados. Sanz también recomienda la mascarilla a las personas mayores con enfermedades crónicas de base: para el sanitario, portar la mascarilla es una cuestión de "higiene respiratoria" que considera de "muy de sentido común" en espacios cerrados.

Sanz recomienda la vacunación de la gripe, si bien advierte que esta "no es un escudo mágico": cualquier vacuna necesita un tiempo para que el usuario genere anticuerpos - entre 2 y 4 semanas-, y en el caso de la vacuna antigripal, el sanitario advierte de que nos encontramos en los últimos días de la temporada en los que resulta eficaz vacunarse: "Estamos en un punto casi final de recomendar la vacunación", ha explicado el sanitario, que advierte también de que se seguirán dando numerosos casos durante la bajada del pico. El sanitario ha explicado que, si ya has pasado la enfermedad tras un diagnóstico, no es necesario vacunarse de la gripe.

Las variantes de la gripe esta temporada

El sanitario ha explicado como, en cada temporada de gripe, suelen convivir dos ramas de esta enfermedad: la gripe A - más virulenta e infecciosa- y la gripe B, una variante que se salta los anticuerpos y que puede afectar a mucha gente. Sanz ha explicado las dos variantes de Gripe A que se están detectando en las últimas semanas:

H1N1 : Este virus es similar al virus de la pandemia de gripe de 2009, que llevó a muchas personas a la UCI.

: Este virus es similar al virus de la pandemia de gripe de 2009, que llevó a muchas personas a la UCI. H3N2: Se trata de un virus muchos más cambiante, que gracias a su capacidad de mutar puede eludir a los anticuerpos y afectar a mucha gente. Según Sanz, esta podría llegar a ser la rama de la gripe dominante este año.

En su entrevista con Julia, el sanitario ha afirmado que, en la mayor parte de los casos, el paciente puede tratarse en casa reposando e hidratándose, y tomando medicamentos como el paracetamol. Sin embargo, hay dos casos en los que Sanz recomienda ir al médico: si la persona tiene alguna enfermedad crónica (respiratoria, cardíaca...) o si el paciente empieza a experimentar disnea (dificultad para respirar).