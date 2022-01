Estas son los artistas más escuchados de 2021: Aitana, The Weeknd, Rosalía o Nathy Peluso

Hablamos en 'Julia en la onda' con Juanma Romero de 'EuropaFM' para hacer un repaso de las canciones han sido las canciones y artistas más escuchados de este año 2021 y cuáles están arrancando con fuerza en el 2022.

Entre ellos se encuentran Aitana con su 'Mon amour'; Camila Cabello con su 'Don't go yet', Nathy Peluso con la remake de 'Vivir así es morir de amor' de Camilo Sesto o Rosalía y The Weeknd con 'La fama'.

El artista más escuchado este 2021 en España, según Spotify:

Rauw Alejandro.

La canción más escuchada este 2021 en España:

'Drivers license' de Olivia Rodrigo.

Además, Juanma Romero también nos nos trae a los candidatos a representar a España en el Festival de Eurovisión.