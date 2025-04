La emoción de La Yunko al conocer a la medallista olímpica Ana Bautista en 'Julia en la Onda'

La bailaora de origen japonés Junko Hagiwara, más conocida como La Yunko, ha pasado por los micrófonos de Julia en la Onda para contarnos cómo afronta esta nueva etapa de su vida profesional tras conseguir, hace solo unos meses, coronarse como la mejor bailaora de flamenco en la Final del Cante de las Minas 2024, celebrado en Murcia.

La Yunko es la primera persona no española que consigue este premio en el Cante de las Minas. Lo más sorprendente de todo es que no tiene ningún antecedente flamenco en su familia. Su interés por este género nació cuando vio escuchó el sonido de la guitarra flamenca en la Final de la Copa de Europa de Hannover en 1989. "Me quedé en shock" ha afirmado.

En ese momento estaba participando la gimnasta Ana Bautista, la primera gimnasta española en conseguir la medalla de oro en la Final de la Copa de Europa. "Sin ella no estaría aquí, no habría aprendido a bailar flamenco".

Preguntada por Julia Otero si en algún momento se han conocido, La Yunko ha dicho que no, que no ha tenido la oportunidad, pero que le "encantaría hablar con ella algún día" y agradecerle todo lo que ha hecho porque "sin ella no estaría aquí" ha reiterado.

Como si tal cosa, La Yunko ha comenzado a agradecer a Ana Bautista lo que ha significado para ella hasta que ha sucedido la magia. "¿Y si te digo que se lo vas a poder decir ahora?", le decía Julia Otero a La Yunko. Y, en ese momento, ha empezado a hablar Ana Bautista. La Yunko se ha emocionado y ha empezado a llorar. "No puedo hablar" aseguraba con la voz entrecortada.

Julia Otero, mientras ambas se reponían de este momento tan emotivo, ha explicado que se ha podido mantener la emoción hasta el final porque la entrevista era telefónica. Una estaba en Sevilla y la otra en Mallorca, por lo que no se han cruzado en el estudio.

A partir de aquí, La Yunko y Ana Bautista han compartido sus experiencias a lo largo de sus años como profesionales del flamenco y han hablado sobre lo que significa para ellas este género, así como las oras de preparación y el trabajo que hay detrás.