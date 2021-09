Los detalles de la última película de Wes Anderson en Chinchón

LEER MÁS Todos somos de un pueblo: Chinchón

Desde hace varias semanas, Chinchón se ha convertido en un plató en el que Wes Anderson está grabando su última película. Scarlett Johansson, Adrien Brody y Tom Hanks son algunas de las estrellas que van a convivir durante meses con los vecinos del municipio, quienes, además, están participando en la película como figurantes o como parte de la producción.

Hablamos con el alcalde del municipio madrileño, Francisco Javier Martínez Mayor, quien nos ha contado más acerca del rodaje, el cual ha dejado un impacto económico de 3 millones de euros.

"Empezamos en los últimos meses del año pasado tratando con la productora, con mucha ayuda por parte de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte", ha apuntado Martínez.

El alcalde ha asegurado que están poniendo todo de su parte para facilitar la realización de la producción: "Les hemos cedido el teatro, mucho aparcamiento y sobre todo, confidencialidad". Y es que, "casi antes del, "hola, buenos días", nos hicieron firmar el acuerdo", ha bromeado Francisco Javier.

Según Mayor, tratan de ser muy cautos a la hora de convivir con ellos: "Intentamos enterarnos lo menos posible para que no hayan problemas".

Son casi 200 personas las que están por Chinchón trabajando en la producción: "Hay mucho movimiento y se desplazan en carritos de golf".

Entre los visitantes también ha acudido al municipio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acompañada del alcalde, visitaron distintas instalaciones y la zona de decorados: "Es una zona inmensa donde tienen un tren, unas vías, una carretera… Es impresionante verlo", ha desvelado Martínez.

Con eso se conforma el alcalde, a quien no le han presentado todavía a Scarlett Johansson: "No sé si tendrá ganas de conocerme, pero a mi si me apetecería", ha dicho entre risas.

Otras producciones en Chinchón

El plató de Chinchón no es la primera vez que se utiliza. De hecho, hay un rumor que dice que a Orson Welles le hubiese gustado enterrarse en Chinchón ya que se enamoró del lugar después de grabar, "Campanadas de medianoche".

En 1956, la plaza mayor del municipio, fue escenario de las aventuras de, "La vuelta al mundo en 80 días" y en 1961, se rodó una escena del "Sermón de la montaña", una película en la que Carmen Sevilla hacía de María Magdalena.