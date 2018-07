La entrevista ha arrancado con Semper contándonos que a los 19 años fue objetivo terrorista y cómo lo vivió: “Aprendes a sobreponerte. Al final, el ser humano es capaz de afrontar esas dificultades y tirar para adelante. Me convertí en una persona un poco dura. Piensas que no contándolo vas a proteger a los que te quieren y te pones una especie de careta”.

Y es que, pese al comunicado de ETA, el Presidente del PP en Guipúzcoa lleva escolta: “Todavía sí. Espero que sea por poco tiempo. Siempre he intentado hacer lo que me diera la gana, aunque ETA pretendiera que no lo hiciera. Ahora puedo ir con mi hijo de cinco años por la calle con mucha más tranquilidad que antes. Eso ha cambiado”.

Semper se ha referido a la supuesta buena relación entre Patxi López y Basagoiti ya que “en España hay gente que todavía le cuesta entender que los grandes rivales en la política nacional seamos capaces de ponernos de acuerdo en Euskadi. Pero se entiende muy bien, si conoces la realidad de Euskadi. A ETA le hemos hecho muchísimo daño cuando el Partido Socialista y el Partido Popular hemos ido de la mano y no nos hemos tirado los trastos con el terrorismo”.

Según Borja Semper, Amaiur podría superar en votos al PNV: “Podría ser. Vamos a ver cómo se desarrollan estas próximas semanas, pero no podemos olvidar que el objetivo único de la izquierda abertzale es comerse al PNV. Pero para Euskadi es bueno tener un PNV centrado y no desnortado como el que tenemos ahora, pero allá ellos”.

También ha defendido a a la jueza Murillo quien se ha apartado voluntariamente del juicio tras llamar “cabrones” al ex jefe de ETA Francisco Javier: “Es terrible ver de cerca, a pocos metros, a un tipo que es capaz de empuñar una pistola y pegarle un tiro en la nuca a alguien. Cuando tienes a un cabrón enfrente, riéndose, entiendo que la magistrada tuviera esa reacción. Es cierto que no es la reacción que tiene que tener una magistrada en un tribunal, pero somos humanos. No somos robots”.

Finalmente ha hablado del matrimonio gay al ser preguntado si estaba a favor o en contra: “lo tengo muy claro. Me voy a meter en un jardín, pero yo incluso retiraría el recurso ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, un futuro gobierno del Partido Popular no va a retroceder ni un milímetro en los derechos y obligaciones adquiridas por los matrimonios homosexuales.