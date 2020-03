Es la canción que lo está petando en los balcones en estos días de confinamiento en casa. Con más de 30.000 descargas en las últimas horas, el éxito le vuelve a llegar a este clásico del Dúo Dinámico, compuesto por Manuel de la Calva y Carlos Toro.

Manuel de la Calva le ha contado a Julia Otero que esta canción ha demostrado a lo largo de su historia valer tanto "para un roto como para un descosido" y que ya ha servido como himno en otras crisis o momentos duros, como en el corralito de Argentina o para campañas contra el cáncer infantil.

"Es un orgullo que esta canción sirva para esto pero no me gustaría estar en la piel de los que sufren", confiesa. Ha contado también que su esposa, de 76 años, ha estado cinco días en el hospital, afortunadamente por otra afección distinta al coronavirus, pero que no ha podido ir a verla y han sido unos días muy duros "ha sido terrible".