Cómo sobrevivir a las comidas navideñas de una 'abuela cebadora' sin morir en el intento

Están a punto de acercarse los encuentros y las cenas navideñas. Por ello, queremos saber cómo sobrevivir a esas comidas familiares en casa de esas personas tan entrañables y a las que queremos tanto: las abuelas. Si al concepto de comer en casa de la abuela, le añadimos una aldea gallega, tenemos un combo completo para no morir en el intento.

Hoy queremos recordar cómo eran esas cenas y comidas en casa de la abuela antes de la Covid-19. Esos encuentros donde te sentabas en casa de la abuela y te convertías en rehén de una señora cuyo único fin era llenarte el plato una y otra vez. Y es que en toda familia española hay una abuela cebadora.

El actor Rubén Riós, ha compartido un video en redes sociales que se ha viralizado. El gallego estaba grabando 'Arrieiros somos', una webserie que narra la identidad de Galicia a través de la visión de las gallegas y gallegos más longevos. "Creo que es el momento de darles voz a esas mujeres de la España vacía, de la Galicia profunda, que lo que somos hoy es lo que nos han transmitido ellas", ha reivindicado Riós en 'Julia en la Onda'.

Después de que el actor fuese a hablar con Rosa, una de las protagonistas de su nuevo proyecto, la mujer le invitó a quedarse a comer a su casa: "No suelo quedarme a comer con ningún invitado por el tema de la Covid-19. Pero llegó un momento en el que yo veía que le parecía mal que nos fuéramos, así que yo y mi equipo reducido de cuatro personas, nos quedamos a comer", ha contado el director de la webserie.

De ahí surgió el viral video, que empieza con Riós ante un plato lleno de pollo y Rosa, merodeando alrededor, con una olla que contenía más pollo y más patatas.

Rubén ha contado que un chico de su equipo que es de Costa Rica, recalcó lo magnífico que estaba siendo el momento y dijo que esto no pasa en otros sitios del mundo. Fue entonces cuando decidieron dejar grabado el encuentro, en el que muchos españoles pueden verse identificados.

"No sabéis lo peor", ha advertido Rubén. "Rosa me llamó ayer para decirme que estaba disgustada porque las vecinas tienen el cuento de que no nos puso chupitos", ha contado el gallego, haciendo reír a todo el equipo de 'Julia en la Onda'. "Tienes que venir antes de fin de año porque yo mal no puedo quedar", le pidió Rosa.