¿Cómo se está transformando la energía para lograr un mundo más sostenible?

El apagón que sufrimos hace unos meses en España nos hizo replantearnos a todos en qué punto están las energías, cuáles son más necesarias y cómo se relacionan entre ellas. Por supuesto, muchos bulos salieron en ese momento a la luz y la experta en economía de la energía por el MIT Mar Reguant ha pasado por los micrófonos de Julia en la Onda para resolver esas dudas y otras más.

En estos momentos se encuentra viviendo a caballo entre Barcelona y Estados Unidos, pero previamente estuvo empleada en el grupo de trabajo que aconsejó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, acerca de cuestiones como la energía nuclear. No obstante, ha aseverado que los políticos se dejan aconsejar "hasta que hace un poco lo que quieren".

Por otro lado, Reguant ha señalado que existe consenso científico en lo que nos espera, de hecho, ha señalado que la situación está "muy cruda", pero donde no hay tantos puntos de acuerdo es en el aspecto socioeconómico.

Igualmente, se ha mostrado algo disgustada por el señalamiento y, en ocasiones, persecución a la que se está sometiendo a los científicos, aunque tiene claros sus culpables. Uno de los ejemplos que ha expresado es el del presidente Donald Trump, quien, según ha expuesto, ha echado "a la calle" a los meteorólogos que podían cuestionar sus directrices.

En este punto, Reguant ha incidido en que nuestra sociedad no va en el camino correcto en cuanto a retrasar el cambio climático, y ha remarcado que es muy probable que en una o dos generaciones ya vean los efectos. Una de las causas que ha apuntado para que este proceso se esté acelerando es que durante la crisis energética se dieron "explícitamente subvenciones al petróleo", y por contra, en países como Estados Unidos, se están retirando las subvenciones a las renovables.

Precisamente, la economista ha destacado la gran situación de nuestro país en cuanto a la energía renovable: "A diferencia de la regulación ambiental laxa o la mano de obra barata, el sol no se lo deslocaliza, somos un país de primera y no nos lo pueden cambiar". Precisamente, por esta condición de "privilegiados", de exceso de energía renovable, la cual aún no tenemos la capacidad de almacenar, ha explicado que es por lo que se dio el apagón.