Cien años del descubrimiento de la insulina

La inyección de insulina humana es un medicamento utilizado para controlar el nivel de glucosa en sangre de personas con diabetes de tipo 1 y tipo 2, que afectan a la segregación natural de insulina por parte de organismo, impidiendo que éste pueda controlar la cantidad de azúcar en sangre, que se mantienen más elevados de lo debido.

100 años de uno de los mayores descubrimientos de la historia

En el primer centenario de su descubrimiento que celebramos justo en el día de hoy, hablamos con Pedro Pines, endocrinólogo y el presidente de la Federación Española de Diabetes, Juan Francisco Perán de este grandioso avance y de los dos jóvenes canadienses que la descubrieron.

El primer beneficiado del hallazgo fue Leonard Thompson, un joven canadiense de 14 años que recibió la primera inyección de insulina, tal día como hoy en 1911, debido a la diabetes de tipo 1 que padecía. Hasta entonces, el diagnóstico de diabetes en cualquier persona era una sentencia de muerte, que el propio joven experimentó antes de recibir el pinchazo.

El primer pinchazo

Con tan solo 29 kilogramos de peso, y una falta de componentes en la inyección evidente en comparación con las que utilizamos ahora, el joven pudo vivir trece años más. El doctor Pinés reconoce que "a veces no somos conscientes de la suerte que tenemos de vivir en un mundo en el que convivimos con avances médicos como éste". Por este motivo, afirma que suele recordarle a sus pacientes este hecho "porque somos unos afortunados".

En casos en los que el páncreas no funciona como debería y provoca carencias en la proteína, Pinés afirma que "no todas las personas tienen diabetes por el mismo motivo, ni tampoco del mismo tipo". En el caso del joven, que padecía diabetes de tipo 1 "no tenía capacidad de producir insulina de forma natural, lo que hacía que tuviera una ausencia total de insulina", evitando que la glucosa pudiera pasar a las células.

Un hito histórico

Juan Francisco Perán, por su parte, afirma que es un "momento que cambió por completo la vida de miles de personas que estaban destinadas a morir".