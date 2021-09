"Chavalas": Una película que pone en valor el "orgullo de ser de barrio"

Se ha estrenado en cines la película, "Chavalas". El regreso al barrio y la reconciliación con la identidad de procedencia es el centro de este film que ha triunfado en el Festival de Málaga.

Saludamos a la directora de la cinta, Carol Rodríguez Colás, quien ha retratado su propio barrio con la ayuda de su hermana, la guionista: "El barrio localizado en la película es San Ildefonso en Cornellá de Llobregat. Nosotras nacimos ahí y, de hecho, sale el edificio donde crecimos, nuestras calles, vecinos… Es nuestra historia", ha recalcado.

"Yo me he ido de casa de mis padres y he vuelto quinientas veces. Aunque ahora vivo en Hospitalet, sigo sintiendo el barrio muy cercano. No siento que me haya ido nunca", ha dicho orgullosa Rodríguez.

Un orgullo que no siente la protagonista de esta historia, Marta, interpretada por Vicky Luengo, quien se avergüenza de ser de barrio: "El concepto barrio es peyorativo para mucha gente porque no lo conocen. Los barrios periféricos de muchas ciudades españolas tuvieron una historia difícil. Tampoco ha ayudado el imaginario de diferentes películas que dejan caer como que los personajes más oscuros son de barrio", ha denunciado la directora.

Finalmente, reflexionamos sobre conceptos como la "dignidad de la clase" obrera con Arantxa Tirado.

Sinopsis

Marta, Desi, Soraya y Bea, amigas inseparables en la adolescencia, vuelven a reencontrarse en el barrio para revivir la amistad que las unió, compartir nuevas aventuras juntas y hacer frente a los dilemas que las rodean. Una realidad que las obligará a enfrentarse a aquellas adolescentes que fueron y a las mujeres que quieren ser. Casi sin darse cuenta, se ayudarán a tomar decisiones importantes en sus vidas. El paso del tiempo y lo distintas que son no será excusa para que su amistad prevalezca sobre todo lo demás.