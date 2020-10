Charo López recibe la Espiga de Honor de la Seminci: "Me ha hecho tomar distancia de la brutalidad que vivimos"

En Julia en la onda hablamos con Charo López, la mujer que encarnó a Mauricia la Dura en Fortunata y Jacinta y que esta semana ha recibido la Espiga de Honor de la Seminci como reconocimiento a toda su trayectoria.

"Ir a la Seminci y el premio me ha hecho tomar distancia con la brutalidad de lo que estamos viviendo. Me ha sentado muy bien que Javier Angulo me lo diera y me ha dado mucha pena ver el aforo tan reducido", ha reconocido la actriz en Julia en la onda.

Charo López también ha hablado de su gusto por la comedia: "Fue una experiencia única. Sigo pensando que todavía voy a hacer una comedia. Es muy divertida y siempre he sido muy payasa, parece que no me han visto".

Además, ha comentado 'Baby', su próximo estreno: "No quiero contar cosas muy serias, hay que ir a verla ya. Es una maravillosa película, bastante única".