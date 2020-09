La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pasado por Julia en la Onda para repasar los temas de actualidad, la negociación de los nuevos Presupuestos, la crisis del coronavirus en España y el punto en el que se encuentran las relaciones del Gobierno con la Generalitat. La vicepresidenta ha sido clara al hablar de cómo repercutirá en la futura mesa de diálogo con Cataluña la posible inhabilitación de Quim Torra si finalmente el president decide no acatar la decisión judicial.

Carmen Calvo afirma que no aceptar una decisión judicial no se puede hacer en un estado de derecho, porque eso es algo que ya se ha vivido y ha quedado demostrado que a Cataluña no le sirve de nada: "¿De qué le sirve a Cataluña en esta situación que un cargo público decida, cuando ha reconocido que incumplió la ley, insistir sobre la posición que le coloca frente a la ley?".

Reconoce que no sabe qué decisión tomará el Tribunal Supremo al respecto, pero sí es tajante con lo que sucederá con la mesa de diálogo: "Si Torra es inhabilitado, no se podrá sentar en ninguna mesa, pero esta existirá porque no es un instrumento estratégico, sino una convicción. La mesa continúa vigente con convicción absoluta de este Gobierno y nos sentaremos los que correspondan a cada momento y en las condiciones de legalidad que convienen".

Presupuestos Generales del Estado

Sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, reconoce que van "apurados" de tiempo, ya que tienen que presentar el borrador en Europa el próximo 15 de octubre, pero que, en todo caso, se podrían prorrogar los ya existentes para después aprobar los nuevos.

Asegura que el Gobierno es progresista y, por tanto, le gustaría tener el apoyo de los partidos que les puedan acompañar en esa línea, es decir, el bloque de la investidura, pero afirma que esos partidos a veces les han acompañado y otras veces no -en referencia a cuando ERC votó en contra de los Presupuestos anteriores-, motivo por el cual se dirigen a todo el arco parlamentario: "Tenemos experiencia porque tenemos unos Presupuestos que no se aprobaron porque un partido no los apoyó y eran buenos para Cataluña".

Asimismo, en relación a un posible pacto con Bildu, explica que el Gobierno pactará con todos aquellos grupos políticos que acepten unos Presupuestos Generales del Estado "inclusivos, solidarios y progresistas": "Quienes entiendan y ayuden a la artículación de los fondos que van a llegar de Europa, serán buenos socios para nosotros".

Ley de Memoria Democrática

El Consejo de Ministros dio luz verde el martes a la Ley de Memoria Democrática, que, según Calvo, "es una ley que pretende fundamentar la verdad de muchas circunstancias y la realidad de muchas víctimas". Considera la vicepresidenta que en un país democrático como España no es normal que 40 años después del fin de la dictadura, tengamos "una democracia con miles de desparecidos": "Esto debería remover las conciencias porque tenemos a miles de personas y familias que recuerdan y que no han podido saber dónde están sus padres, abuelos, bisabuelos, tíos, que han muerto sin que la democracia les haya podido dar respuesta.

Sobre las víctimas del Franquismo, asegura que se merecen el mismo respeto que cualquier otra víctima: "¿Qué tienen esas víctimas, algunas incluso sin identificar o que fueron enjuiciadas injustamente, que no merezcan el mismo respeto que otras?".

Calvo asegura que trabajará "todo lo posible" para que PP y Ciudadanos apoyen la ley porque son dos partidos que "deben entender" que "no hay democracia sin paz y justicia para estas familias".

Respecto a la posible resistencia que podrían encontrar por parte de los afectados, puesto que la ley plantea eliminar los títulos nobiliarios otorgados en la época de Franco, Calvo recuerda que la exhumación del "dictador" fue una experiencia "muy complicada jurídicamente" porque había que trasladar unos restos mortales con una legalidad "impecable" y con las garantías del Estado de Derecho. Por eso, asegura que tendrán que aplicar la misma dinámica en este caso: "Esta ley nace para ser cumplida y en muchos aspectos lleva un régimen sancionador en el que no contemplamos que nadie la incumpla".

