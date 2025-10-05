Carlos David Bonilla: “Tenemos que poner en valor el airén como seña de identidad de los vinos de La Mancha”

Durante la emisión especial de ‘Julia en la onda’ desde Alcázar de San Juan, con motivo de la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia, Carlos David Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la DO La Mancha, nos ha explicado los principales retos y avances del sector vitivinícola en la región.

Bonilla señala que la vendimia 2025 se ha visto marcada por el calor extremo registrado en agosto, que ha adelantado su inicio y reducido la producción cerca de un 20%, aunque ha asegurado que la calidad de la uva “es muy buena”, especialmente para los vinos jóvenes blancos y tintos, los más característicos de esta denominación.

El presidente pone el foco en la variedad blanca por excelencia de La Mancha: el airén. “Tenemos un mar de viñas de airén y debemos posicionarla con orgullo”, destaca, anunciando que el próximo 30 de noviembre se celebrará por primera vez el ‘Día del airén’, una jornada de homenaje que buscará dar a conocer esta variedad más allá de Castilla-La Mancha.

También nos ha hablado del impacto de los aranceles en el mercado estadounidense: aunque solo el 5% de las exportaciones de la DO tienen como destino Estados Unidos, algunas bodegas manchegas tienen en este mercado un peso mucho mayor. “Es un mercado muy consolidado y los aranceles nos perjudican”, reconoció.

Bonilla subraya además el crecimiento imparable del enoturismo, al que definió como “el mejor escaparate para ofrecer nuestros vinos”, y defiende la mecanización inteligente como clave para sostener el cultivo ante la falta de mano de obra. “Sin rentabilidad, es difícil fijar población en el campo”, afirma, insistiendo en que la modernización tecnológica de las explotaciones es vital para el futuro del viñedo manchego.

Con más de 250 bodegas adscritas y más de 16.000 viticultores, la Denominación de Origen La Mancha es la mayor superficie vitivinícola de Europa y un referente de calidad, innovación y proyección exterior. Bajo la presidencia de Carlos David Bonilla, la DO ha impulsado un proceso de modernización que ha consolidado su presencia en mercados estratégicos de Asia, América y Europa.