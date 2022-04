Carla Simón, directora de 'Alcarràs': "El cine español con financiación puede llegar más lejos"

En 'Julia en la onda' hemos podido hablar con la directora Carla Simón que estrena su nueva película 'Alcarràs' este viernes, 29 de abril. La película aunque todavía no ha llegado a los cines ya es ganadora del premio Oso de Oro de Berlín.

La película comenzó a gestarse en 2020 aunque no ha podido ver la luz hasta ahora consecuencia de la pandemia. Simón ha explicado que exponer la película por primera vez ante el público de Berlín fue "un momento de mucha vulnerabilidad". La cineasta ha asegurado que la sensación de inseguridad ante el trabajo bien hecho se mantuvo hasta el último momento.

A pesar de las dudas iniciales, 'Alcarràs' recibió reacciones muy positivas de los espectadores. La catalana ha dicho que "como cineasta una satisfacción muy grande de ver que realmente tu manera de contar y lo que estas contando esta funcionando con una audiencia".

Creo que toda mi generación de cineastas hemos aprendido a hacer cine con nada. Con dos pesetas y muchas renuncias.

Simón ha dicho que tener el apoyo económico para desarrollar esta película le ha permitido hacer una película con tiempo y manteniendo la idea original de su imaginación. Esta película es una co-producción entre Italia y España.

Los actores y actrices de 'Alcarràs'

Una de las peculiaridades de la nueva película de Simón es que sus actores y actrices no son profesionales, sino que se trata de gente normal que vive cerca de la zona de Alcarràs.

Uno de los actores, que ha contando su experiencia durante la entrevista en 'Julia en la onda' es Jordi Pujol. Carla ha contado que para encontrarlo fueron a una manifestación de los agricultores que se celebró en Lleida.

Jordi ha admitido que en un principio no quiso participar en la película. "El único que no quería hacerla era yo porque no creía que pudiera hacerla, no por nada más" ha recordado.

Todo el elenco se fue conociendo poco a poco cuando tenían tiempo libre en una casa de reunión que tenían en Lleida. Carla Simón fue grabando todo el proceso.