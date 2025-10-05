Caballero: “Es incomprensible que los descendientes del Holocausto estén hoy perpetrando un genocidio en Gaza”

Durante el especial emitido desde Alcázar de San Juan, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha explicado que la memoria del Holocausto obliga a una defensa firme de los derechos humanos y a no guardar silencio ante las masacres. "No se puede agitar el miedo ni normalizar el sufrimiento de la población civil", subraya.

Auschwitz y la obligación de la memoria

El vicepresidente relata que su visita a Auschwitz le ha recordado la necesidad de preservar los lugares de memoria y de evitar la deshumanización del adversario. "La pedagogía democrática y la memoria histórica son esenciales para no repetir tragedias", ha señalado.

Europa, derechos humanos y políticas públicas

Caballero defiende que Europa debe reforzar sus políticas de cooperación y derechos humanos, y evitar decisiones que debiliten sectores estratégicos como la agricultura. En el plano económico, también ha criticado los aranceles que penalizan exportaciones con valor añadido —como el queso manchego— y ha pedido compensaciones y apertura de mercados.