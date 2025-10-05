PROGRAMA ESPECIAL DESDE ALCÁZAR DE SAN JUAN

Caballero: “Es incomprensible que los descendientes del Holocausto estén hoy perpetrando un genocidio en Gaza”

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha denunciado en 'Julia en la onda' el genocidio en Gaza y ha lamentado que la humanidad "vuelva a repetir los mismos errores del pasado". Sus palabras llegan tras visitar el campo de concentración de Auschwitz, una experiencia que, afirma, le ha hecho "perder la confianza en el ser humano".

ondacero.es

Madrid |

Durante el especial emitido desde Alcázar de San Juan, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha explicado que la memoria del Holocausto obliga a una defensa firme de los derechos humanos y a no guardar silencio ante las masacres. "No se puede agitar el miedo ni normalizar el sufrimiento de la población civil", subraya.

Auschwitz y la obligación de la memoria

El vicepresidente relata que su visita a Auschwitz le ha recordado la necesidad de preservar los lugares de memoria y de evitar la deshumanización del adversario. "La pedagogía democrática y la memoria histórica son esenciales para no repetir tragedias", ha señalado.

Europa, derechos humanos y políticas públicas

Caballero defiende que Europa debe reforzar sus políticas de cooperación y derechos humanos, y evitar decisiones que debiliten sectores estratégicos como la agricultura. En el plano económico, también ha criticado los aranceles que penalizan exportaciones con valor añadido —como el queso manchego— y ha pedido compensaciones y apertura de mercados.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer