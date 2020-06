Baleares prepara la llegada de 10.900 turistas alemanes como prueba piloto: "Hay que demostrar que estamos listos"

María Frontera, presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, ha explicado en Julia en la onda cómo será la prueba piloto con la llegada de 10.900 turistas españoles a Baleares este lunes 15 de junio: "Estamos ilusionados".

La presidenta de la Federación ha señalado que los visitantes tendrán control sanitario "exhaustivo", con los temas de rastreo disponibles, así como que tendrán que seguir las normas vigentes en nuestro país: "Tienen que acatar las restricciones o normativas que tenemos, porque no en todos los países tenemos la misma".

Sobre la cifra, reconoce que puede resultar alta en un principio, aunque asegura que no se notará demasiado: "Es el máximo que podía venir y creo que no vamos a notar que tenemos estos visitantes, pero no quiere decir que no les vayamos a dar una gran bienvenida".

Por último, ha destacado la importancia del sector turístico: "Les daremos una bienvenida al territorio español para que sepan que los profesionales trabajan con seriedad y tenemos que demostrar que estamos preparados. Sabemos de la importancia del sector turístico, quedan pocos meses para aprovechar la temporada".

