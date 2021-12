ATRESplayer PREMIUM estrena el show del 'Gran Hotel de las Reinas'

Tras el éxito de 'Drag Race España', las protagonistas del programa original de ATRESplayer PREMIUM, han estado durante los últimos meses recorriendo España con su espectáculo, 'Gran Hotel de las Reinas'. Ahora, los suscriptores tendrán la oportunidad de ver este espectacular show desde su casa.

Más de 50.000 personas han pasado por el Hotel, donde el objetivo siempre ha sido que el espectador disfrute. Y es que, según ha confesado la conductora del show, Supremme De Luxe, es la primera vez que se abre el nicho de las Drags Queens, ya que, tal y como ha dicho David Martos, era un arte que estaba como acotado al colectivo LGTBI: "Considero que cualquier cosa hay que mostrarla, luego ya la gente decidirá si quiere verlo o no. Limitar cualquier propuesta artística no me parece bien", ha denunciado la artista.

'Gran Hotel de las Reinas' se ha convertido, a lo largo de su gira por España, en el espectáculo drag más visto y aplaudido hasta la fecha. El show está conducido por Supremme De Luxe, como 'directora' del Hotel y cuenta con Paca la Piraña, actriz revelación de la serie 'Veneno'. Además, por el escenario han pasado las huéspedes más televisivas, las drags del momento y concursantes de la primera edición de 'Drag Race España': Arantxa Castilla-La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugaceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena.

"Hemos viajado mucho y hemos estado muchas horas en el teatro. Hemos convivido un montón y ya somos una familia. Ahora que hemos parado se echa de menos", ha confesado Supremme De Luxe, quien ha recalcado que a pesar de no tener muchas expectativas, ha sido un cambio muy importante y un muy buen año para ella.

La trama de 'Gran Hotel las Reinas'

Cada una de las Drag Queen españolas de RuPaul construyen una series de historias que tienen lugar en el Gran Hotel de las Reinas, y lo hacen a través de una banda sonora que corresponde con la forma de ser de cada una de ellas. Música con la que transmiten sentimientos y expresan las divas del pop que son.